Las propietarias de Central Nuclear de Almaraz acuerdan solicitar al Gobierno la prórroga de funcionamiento hasta 2030

ALMARAZ (CÁCERES), 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz han acordado este jueves solicitar oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) la prórroga de su autorización de explotación hasta junio de 2030.

Así lo han acordado la Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E. en una sesión extraordinaria celebrada este jueves, para solicitar la modificación de la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz, para extender su operación hasta junio del año 2030.

Ante esta solicitud, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo ha reiterado, a través de nota de prensa, su "compromiso para seguir operando la Central Nuclear de Almaraz de forma segura, fiable y eficiente", y manteniendo los "altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo".

Reafirman que la Central de Almaraz es una "infraestructura esencial" que suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, una cifra equivalente a 4 millones de hogares, "gracias al trabajo y compromiso" del equipo humano de unas 4000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia, a los que se suman otros 1200 trabajadores adicionales que se incorporan en cada recarga.

Según señala, esta planta es "el principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura", que genera puestos de trabajo de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias.

Situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear, según la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), Almaraz cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN en el año 2020, y vigente hasta el año 2030, y cuenta con "un riguroso sistema de control basado en evaluaciones externas y auditorías".

Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, la Central de Almaraz se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE. UU.), gemela de Almaraz.