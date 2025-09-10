Las protestas "Bloqueemos todo" se extienden por toda Francia con cientos de detenidos

Por Stephane Mahe y Juliette Jabkhiro

PARÍS, 10 sep (Reuters) - Manifestantes de toda Francia obstruyeron carreteras, quemaron barricadas y se enfrentaron esporádicamente con la policía el miércoles en una muestra de molestia contra el presidente Emmanuel Macron, la élite política y las propuestas de recortes de gastos.

Las autoridades desplegaron más de 80.000 efectivos de seguridad en todo el país, retirando barreras y conteniendo los disturbios mientras la tensión estallaba en varios lugares.

En París, la policía antidisturbios usó gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes. Casi 200 personas fueron detenidas en la capital.

El movimiento "Bloqueemos todo" -una amplia expresión de descontento que se ha extendido por las redes sociales- surgió en Internet en mayo entre grupos de derecha, pero desde entonces ha sido cooptado por la izquierda y la extrema izquierda.

Los disturbios se sumaron a la agitación política en un día en el que el conservador Sebastien Lecornu tomó posesión como nuevo primer ministro, después de que su predecesor fue destituido por el Parlamento por sus impopulares planes de recortes presupuestarios.

"Es la misma mierda, es lo mismo. Macron es el problema, no los ministros", dijo Fred, un funcionario del sindicato CGT en la empresa de transporte público de París RATP. "Tiene que irse".

Francia está bajo presión para reducir un déficit presupuestario que se sitúa casi en el doble del techo del 3% de la Unión Europea, y un nivel de endeudamiento equivalente al 114% del PBI.

En París, estudiantes y jóvenes en edad escolar engrosaron las filas de los manifestantes. Casi 300 manifestantes fueron detenidos en todo el país, aunque muchas concentraciones fueron pacíficas.

El movimiento refleja el enojo por lo que los manifestantes describen como una élite gobernante disfuncional empeñada en la austeridad. El descontento se agudizó después de que el anterior Gobierno propuso recortes de 44.000 millones de euros (US$52.000 millones) del gasto público.

En el exterior de la estación ferroviaria norte de París, cientos de jóvenes coreaban consignas contra Macron. Uno de ellos portaba una pancarta con la bandera tricolor y el lema "La República de la élite rica".

"Hemos venido a hacer ruido", dijo la estudiante de la Sorbona Emma Meguerditchian, de 17 años. "Queremos que sepan que no aguantamos más, que queremos otro tipo de Gobierno". (Reporte de Makini Brice; edición de Aidan Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Javier López de Lérida)