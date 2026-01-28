Las protestas de camioneros de los Balcanes contra normas UE podrían causar escasez de combustible

BELGRADO/SARAJEVO, 28 ene (Reuters) - Camioneros de los Balcanes Occidentales bloquearon esta semana las terminales de carga en las fronteras con los países de la UE, con el consiguiente riesgo de escasez de combustible y pérdidas comerciales, en protesta por las restrictivas normas de entrada en la UE

Los camioneros de Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte iniciaron el lunes protestas contra el nuevo sistema de entrada y salida de la UE, más estricto, según el cual se exponen a ser detenidos y deportados por sobrepasar los límites de visitas del espacio Schengen

El ministerio de Energía de Montenegro advirtió a última hora del martes que el país podría sufrir escasez de combustible debido al bloqueo del puerto adriático de Bar, principal punto de entrada de las importaciones de combustible al país, que carece de capacidad propia de refinado de petróleo. El puerto también alberga sus mayores depósitos de combustible

Los bloqueos de los pasos fronterizos de los cuatro países han paralizado el transporte a lo largo de un corredor vial crítico que une la UE con Turquía y Oriente Medio

En Bosnia, las empresas han perdido unos 8 millones de euros (US$9,55 millones) desde el lunes y las pérdidas podrían alcanzar los 22 millones de euros si las protestas duran una semana o más, según una encuesta de la Cámara de Comercio Exterior publicada el miércoles

El ministerio de Energía montenegrino advirtió de que las compañías petroleras habían calculado que el suministro actual de combustible se había reducido efectivamente al disponible en las gasolineras, lo que permitiría al mercado funcionar sólo unos días más

La policía montenegrina dijo anteriormente que los camioneros tienen permiso para protestar hasta el mediodía del jueves

En el último año, más de 100 camioneros bosnios han sido deportados por superar los 90 días de estancia permitidos en la UE y la semana pasada se anunciaron otras 100 deportaciones, según la asociación Logistika, que representa a 47.000 trabajadores del transporte

"Exigimos que la Unión Europea ponga fin urgentemente a la discriminación de los camioneros bosnios", declaró Zijad Saric, transportista. "No somos ni inmigrantes, ni trabajadores ilegales, ni turistas"

Los miembros de Logistika afirmaron el miércoles que los conductores prolongarían las protestas hasta que el Gobierno cumpla otras demandas relacionadas con la devolución de los impuestos especiales sobre el petróleo, la devolución del IVA y la reducción de los peajes de las autopistas para los camioneros

Los camioneros bosnios llevan organizando protestas desde el año pasado, exigiendo apoyo gubernamental para el sector del transporte. (Reporte de Aleksandar Vasovic en Belgrado y Daria Sito-Sucic en Sarajevo; edición de Ros Russell; editado en español por Natalia Ramos)