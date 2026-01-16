Las protestas en Irán disminuyen tras la dura represión: residentes y grupo de DDHH

Por Parisa Hafezi y Nayera Abdallah

DUBAI, 16 ene (Reuters) - La represión mortal de Irán parece haber sofocado en general las protestas por ahora, según un grupo de derechos humanos y residentes, mientras la prensa estatal informaba de más detenciones el viernes bajo la repetida amenaza de Estados Unidos de intervenir si la matanza continúa.

El temor a un ataque de Estados Unidos ha menguado desde el miércoles, cuando el presidente Donald Trump dijo que le habían informado de que los asesinatos en Irán estaban disminuyendo.

Aliados, entre ellos Arabia Saudita y Qatar, realizaron intensas gestiones diplomáticas con Washington esta semana para evitar un ataque, advirtiendo de las repercusiones para la región en general que, en última instancia, afectarían a Estados Unidos, dijo un funcionario del Golfo.

La Casa Blanca dijo el jueves que Trump y su equipo han advertido a Teherán de que habrá "graves consecuencias" si se produce un nuevo derramamiento de sangre.

Trump entiende que se detuvieron 800 ejecuciones programadas, añadió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo que el presidente mantenía "todas sus opciones abiertas".

Tras el levantamiento del bloqueo de las comunicaciones a principios de esta semana, se han ido difundiendo más testimonios de la violencia.

Una mujer de Teherán dijo a Reuters por teléfono que su hija fue asesinada el viernes tras unirse a una manifestación cerca de su casa.

"Tenía 15 años. No era terrorista ni alborotadora. Las fuerzas Basij la siguieron cuando intentaba volver a casa", dijo, refiriéndose a una rama de las fuerzas de seguridad usada a menudo para sofocar disturbios.

Las protestas estallaron el 28 de diciembre por el aumento de la inflación en Irán, donde la economía se ha visto paralizada por las sanciones, y desde entonces se han convertido en uno de los mayores retos a la clase dirigente clerical que gobierna el país desde la Revolución Islámica de 1979.

Estados Unidos enviaría más recursos ofensivos y defensivos a la región, pero la composición exacta y el calendario de su llegada aún no estaban claros, dijo un funcionario en Washington que habló bajo condición de anonimato.

El Mando Central del ejército estadounidense no quiso hacer comentarios, alegando que no habla de movimientos de buques.

FUERTE DESPLIEGUE DE SEGURIDAD

Varios residentes de Teherán dijeron que la capital había estado tranquila desde el domingo y que varios aviones no tripulados sobrevolaba la ciudad, donde no habían visto señales de protestas ni el jueves ni el viernes.

El grupo iraní-kurdo de defensa de los derechos humanos Hengaw dijo que no ha habido concentraciones de protesta desde el domingo, pero que "el entorno de seguridad sigue siendo muy restrictivo".

"Nuestras fuentes independientes confirman una fuerte presencia militar y de seguridad en ciudades y pueblos donde hubo protestas antes, así como en varias localidades donde no hubo grandes manifestaciones", dijo Hengaw, en Noruega, en declaraciones a Reuters.

Otro residente en una ciudad septentrional del mar Caspio dijo que las calles también parecían tranquilas.

Los residentes no quisieron ser identificados por su seguridad. (Información de Parisa Hafezi, Nayera Abdallah y Jana Choukeir en Dubai; información adicional de Idrees Ali en Washington, Marine Delrue y Alexander Cornwell; redacción de Tom Perry; edición en español de Javier López de Lérida)