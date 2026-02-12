Las protestas marcan el último día del presidente israelí en Australia

Por Melanie Burton y Alasdair Pal

Manifestantes propalestinos se reunieron en Melbourne el jueves, último día de la visita del presidente israelí Isaac Herzog a Australia, tras las protestas en la capital, Camberra, y los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policía en Sídney.

Herzog visita Australia esta semana tras una invitación del primer ministro australiano, Anthony Albanese, tras el tiroteo del 14 de diciembre en un evento de Jánuca en la playa de Bondi, en Sídney, en el que murieron 15 personas.

La visita ha despertado la ira de algunas personas en Australia, que acusan a Herzog de ser cómplice de la muerte de civiles en Gaza.

Los manifestantes citan una comisión de investigación de las Naciones Unidas que el año pasado concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza y que altos cargos israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu y Herzog, incitaron a estos actos, acusaciones que Israel calificó de escandalosas.

En el distrito comercial central de Melbourne, una gran multitud se reunió el jueves por la noche frente a una de las principales estaciones de tren de la ciudad. Muchos manifestantes llevaban pañuelos kufiya y ondeaban banderas palestinas.

Neville Steer, de 69 años, viajó aproximadamente una hora desde el suburbio de McCrae para unirse a la manifestación, en la que la policía espera que participen alrededor de 5.000 manifestantes.

"Me preocupa la gente de Palestina y, en particular, de Gaza, el impacto que Israel está teniendo en toda la población", dijo.

Elijah Fokkens, de 20 años, dijo que era difícil quedarse de brazos cruzados después de ver en redes sociales la destrucción de Gaza por parte del Gobierno israelí.

Dijo que estaba "protestando contra Herzog por ser tan destructivo y tan cómplice como lo es en este genocidio. Creo que es muy importante manifestarse y exigir a nuestro Gobierno que actúe mejor".

La universidad de Melbourne informó que el grafiti que apareció el jueves en el campus de la universidad, pidiendo la muerte de Herzog, ha sido remitido a la policía.

No hay indicios de que el grafiti estuviera relacionado con las protestas previstas.

EL PRESIDENTE DICE QUE EL ANTISEMITISMO EN AUSTRALIA ES ATERRADOR

Herzog, que también ha visitado Sídney y Camberra en su viaje de cuatro días, dijo el jueves que en Australia existe un antisemitismo "aterrador".

"Existe antisemitismo. Es aterrador y preocupante, pero también hay una mayoría silenciosa de australianos que buscan la paz, que respetan a la comunidad judía y, por supuesto, quieren un diálogo con Israel", dijo en una entrevista con la cadena de televisión Channel Seven.

La acusación de que Herzog estuvo involucrado en el genocidio de Gaza, una afirmación habitual entre los manifestantes, era "una mentira", añadió.

Más tarde, Herzog habló en un acto de la comunidad judía en el sur de Melbourne, donde dijo que era "oscuro y extraño" que se necesitara una presencia policial tan importante fuera del recinto.

"Les digo a todos esos manifestantes que están fuera que vayan a protestar frente a la embajada iraní o frente a cualquier embajada que tengan", afirmó.

La policía y los manifestantes también se enfrentaron en Sídney el lunes por la noche, y 27 personas fueron detenidas después de que las manifestaciones contra la visita de Herzog se tornaran violentas.

Ambas partes se acusaron mutuamente de agresión, y la policía acabó utilizando gas lacrimógeno y spray pimienta para dispersar a la multitud en el distrito comercial central de la ciudad.

(Información de Melanie Burton en Melbourne y Alasdair Pal en Sídney; reportaje adicional de Christine Chen en Sídney; edición de Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)