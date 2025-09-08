Las protestas propalestinas en la Vuelta continúan este martes en hasta siete puntos de la provincia de Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las protestas propalestinas que están marcando esta edición de La Vuelta continuarán este martes durante el paso de la competición por Pontevedra en su 16ª etapa, que partirá en Poio y finalizará en Mos. Entidades han convocado movilizaciones en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech en hasta siete puntos del recorrido, de 167 kilómetros de duración.

La primeras de ellas será a las 12.15 horas en Poio, en la rotonda de Ponte da Barca, que une el municipio con la ciudad de Pontevedra. Allí está convocada la segunda de las concentraciones, en la que los manifestantes se colocarán en la rotonda de Manuel de Palacio, según recoge la convocatoria de la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina. Acto seguido, las concentraciones continuarán en: Cruce de Pierres (Arcade, Soutomaior) a las 13.00; Alto da Groba (Baiona) a las 12.30; la rotonda entre las calles Ourense y Colón de Tui a las 14.15 horas, y la rotonda de A Ramallosa (Nigrán) a las 15.15.

Las protestas terminarán en un punto próximo a la meta, en el Alto de San Cosme, en Mos. Con todo, la llegada de los ciclistas al final del recorrido se prevé a las 17.45 horas.

Esta será la segunda jornada de movilizaciones llevadas a cabo en Galicia, tras las protestas del domingo en Lugo, que discurrieron entre cargas policiales. Los episodios de mayor tensión tuvieron lugar en O Corgo y Monforte de Lemos —donde estaba ubicada la meta—, lugares en los que se llevaron a cabo al menos 10 detenciones.

La participación del equipo Israel Premier Tech está encontrando una respuesta de oposición social, que se está manifestando en los diferentes puntos del paso de la competición deportiva por toda España. Hace una semana, en Bilbao, las protestas obligaron a suspender la 11ª etapa de La Vuelta a tres kilómetros de la meta.

CONDENA DEL PSOE DE PONTEVEDRA

Por otra parte, el PSOE de Pontevedra ha condenado la participación en La Vuelta del equipo en cuestión, que considera "meramente instrumental" del Gobierno de Israel, y ha pedido su expulsión "inmediata" a la organización, instando a que "no sea más tiempo cómplice de esto".

"[El equipo] no tiene nada que ver con la competición deportiva, sino que ha sido concebido única y exclusivamente como instrumento de propaganda política para blanquear internacionalmente los asesinatos y el genocidio del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Palestina", ha expresado la formación socialista en un comunicado.

En este línea, ha llamado a que los pontevedreses y pontevedresas manifiesten su oposición a la participación del equipo en La Vuelta con banderas y mensajes de apoyo y sin poner "en riesgo la integridad física o la limpia competición" entre los ciclistas.

De este modo, ha transmitido "impotencia y vergüenza" ante que las calles de Pontevedra sean escenario de la que consideran una "repugnante operación de Israel en términos democráticos y humanitarios".