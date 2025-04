Las próximas conversaciones nucleares entre Irán y EEUU se celebrarán en Roma, según fuente de AP

ROMA (AP) — Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de rápido avance de Teherán parecían encaminarse el lunes fuera de Oriente Medio, ya que una fuente italiana dijo que la próxima ronda de negociaciones se llevaría a cabo en Roma.

Una fuente del gobierno italiano confirmó que la próxima ronda se celebraría en Roma el sábado. La persona habló bajo condición de anonimato con The Associated Press porque no estaba autorizada a comentar el asunto de forma pública.

Los comentarios de la persona se produjeron mientras el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, decía por otro lado a periodistas en Osaka, Japón, que el gobierno italiano ha dado su visto bueno para albergar las conversaciones, informó la emisora estatal italiana Rai.

Ni los funcionarios iraníes ni los estadounidenses anunciaron de inmediato el lugar de la segunda ronda de negociaciones. Sin embargo, es probable que Omán, que albergó la primera ronda de conversaciones el sábado en Mascate, continúe mediando entre las dos partes.

“La próxima ronda de conversaciones probablemente se llevará a cabo en un lugar distinto a Omán. No es un asunto importante”, dijo el lunes el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, a los periodistas en Teherán.

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Los periodistas de Associated Press David Biller en Roma y Nasser Karimi en Teherán, Irán, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.