Las quiebras de empresas alemanas alcanzarán en 2025 el nivel más alto de la década

Por María Martínez

BERLÍN, 8 dic (Reuters) - Las insolvencias de empresas alemanas podrían alcanzar este año su nivel más alto en más de una década, según reveló el lunes un nuevo estudio, mientras el país se enfrenta a una persistente recesión económica.

Se espera que aproximadamente 23.900 empresas se declaren en quiebra en 2025, un aumento del 8,3% desde 2024 y la cifra más alta desde 2014, según un informe de la agencia de crédito Creditreform.

Aunque ese crecimiento sería más lento que en años anteriores, el aumento de las cifras subraya los retos profundamente arraigados a los que se enfrentan las empresas alemanas tras dos años de contracción económica.

Según Patrik-Ludwig Hantzsch, responsable de investigación económica de Creditreform, muchas empresas están muy endeudadas, tienen dificultades para obtener nuevos préstamos y luchan contra cargas estructurales como los precios de la energía o la regulación.

"Esto pone a las pequeñas y medianas empresas, en particular, bajo una inmensa presión y está paralizando muchas operaciones", dijo Hantzsch.

PERSPECTIVAS PARA 2026 SIGUEN SIENDO SOMBRÍAS

El aumento de las insolvencias este año se ha visto impulsado por un incremento de los casos entre las empresas más pequeñas, siendo las microempresas, de hasta diez empleados, las que representan la mayor parte: el 81,6% este año, ligeramente más que en 2024.

Aunque individualmente tienen un impacto menor en los daños financieros y el empleo, el peaje financiero para los acreedores, incluidos proveedores y bancos, sigue siendo sustancial.

Creditreform prevé que las pérdidas financieras por insolvencias alcancen unos 57.000 millones de euros (US$66.410 millones) en 2025, frente a los 59.100 millones de euros de 2024. De media, las pérdidas financieras por caso de insolvencia superarán los 2 millones de euros, según el informe.

Dentro de la población activa, se espera que las quiebras empresariales afecten a unos 285.000 empleados, lo que supone un ligero descenso respecto a los 291.000 del año anterior.

El informe dibuja un panorama cauteloso para 2026, a pesar de los planes gubernamentales de inversiones en infraestructuras y rearme destinados a estimular el crecimiento.

"La economía alemana está perdiendo competitividad", afirmó Bernd Buetow, director general de Creditreform. "Los altos costos, la burocracia y la actual debilidad económica seguirán impulsando las insolvencias".

INSOLVENCIAS SE EXTIENDEN A LOS CONSUMIDORES

La tendencia negativa se extiende a los consumidores, ya que se prevé que las insolvencias personales aumenten otro 6,5% en 2025 hasta alcanzar aproximadamente 76.300 casos, la cifra más alta desde 2016.

"La principal causa de esto es el creciente sobreendeudamiento de las personas", dijo Hantzsch.

Destacó que unos 5,67 millones de ciudadanos en Alemania se consideran actualmente sobreendeudados. "El alto costo de la vida, los recortes laborales y el aumento del desempleo están llevando a muchos hogares a sus límites", añadió. (Reporte de María Martínez y René Wagner; edición de Jan Harvey)