Las raíces multirraciales de kamala harris reflejan el cambio demográfico en eeuu

CHICAGO, 22 ago (Reuters) - Hija de padre jamaicano y madre india, ambos inmigrantes, Kamala Harris refleja los cambios demográficos de Estados Unidos.

Cuando suba al escenario el jueves por la noche en Chicago para aceptar la nominación del Partido Demócrata como candidata presidencial, representará a la categoría racial de más rápido crecimiento del país.

Unos 42 millones de estadounidenses se identifican ahora como multirraciales, es decir, el 13% del país, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esta cifra es superior al 2% del año 2000, cuando el censo permitió por primera vez seleccionar varias razas.

Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un autodenominado "crisol" de personas cuyos orígenes se remontan a todo el mundo, pero en la práctica algunos estados segregaron legalmente a los ciudadanos por razas hasta las leyes de derechos civiles de los años 60, y las leyes que prohibían el matrimonio interracial no se derogaron hasta 1967.

Sin embargo, el cambio social desde entonces ha sido rápido. Barack Obama fue elegido primer presidente negro del país en 2008, y Harris sería la primera mujer negra y surasiática si resulta elegida en noviembre.

"Estamos viviendo una situación 50 años después en la que podríamos estar ante nuestro segundo presidente mestizo, y es hermoso", dijo Svante Myrick, presidente de People for the American Way, un grupo de cabildeo, cuyo padre era negro y su madre blanca.

El futuro de Estados Unidos será aún más diverso. La inmensa mayoría de las personas multirraciales tienen menos de 44 años y un tercio son todavía niños.

La tendencia ha sido recibida con confusión, disgusto y algo peor por parte de algunos miembros de la cada vez más reducida mayoría blanca de Estados Unidos. El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, provocó molestias en una reunión de periodistas negros el mes pasado cuando describió de forma falsa a Harris como una persona que había pasado de ser india a negra.

Harris lleva mucho tiempo identificándose con la ascendencia de sus dos progenitores. En las declaraciones de Trump, algunas personas multirraciales vieron ecos de su propia experiencia cuando se les pidió que eligieran una u otra.

La educación de Harris la convierte en una mejor líder para Estados Unidos, dijeron los demócratas de Chicago.

"Cuando hay individuos que tienen múltiples experiencias en la misma persona, eso es una ventaja", dijo el congresista Maxwell Frost, que es libanés, puertorriqueño y haitiano, hablando en un evento de Politico al margen de la convención. "Eso mejora su capacidad para legislar y defender" los intereses de un amplio abanico de estadounidenses.

A medida que Estados Unidos se hace más diverso y multicultural, los grupos nacionalistas blancos siguen prosperando en Internet, impulsando teorías conspirativas como la del "Gran Reemplazo", mientras que algunos legisladores republicanos se han centrado en prohibir libros y cancelar clases centradas en la historia racial.

Cada año se denuncian miles de delitos de odio racial, 232 de ellos dirigidos contra personas de varias razas en 2022, el año más reciente del que se dispone de datos del FBI.

"Desafortunadamente, estamos realmente en un período de reacción", dijo Matthew Belmont, un profesor de historia de Dartmouth College que ha estudiado la tendencia demográfica, a pesar de la elección de Harris como vicepresidenta en 2020 y la elevación de las prioridades de justicia racial de su administración.

"Gran parte de eso fue una reacción que realmente surgió en respuesta a la presidencia de Obama y realmente se avivó entre las personas que están asustadas por las tendencias demográficas en los Estados Unidos", agregó.

