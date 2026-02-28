Las reacciones en el mundo al ataque de EEUU e Israel contra Irán

El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado este sábado contra Irán desató fuertes reacciones internacionales, que oscilan desde el respaldo a la desaprobación, con gran inquietud frente al riesgo de una escalada regional.

- Irán

El ministerio de Relaciones Exteriores iraní prometió que su país "responderá con firmeza" a los ataques estadounidenses e israelíes.

La televisión estatal confirmó por la mañana lo que describió como una "agresión aérea del régimen sionista".

- Rusia

Rusia denunció los ataques contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe".

"Las intenciones de los agresores son claras y fueron formuladas abiertamente: destruir el orden constitucional y el gobierno de un Estado que les resulta indeseable, y que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo", indicó la cancillería rusa en un comunicado.

El expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, consideró que Estados Unidos ha mostrado su "verdadero rostro" al llevar a cabo estos ataques.

"Todas las negociaciones con Irán no fueron más que una operación de encubrimiento. Nadie lo dudaba. Nadie deseaba negociar nada en particular", criticó Medvédev en su cuenta de Telegram.

- Líbano

Líbano no aceptará verse "arrastrado" al conflicto con Irán, afirmó su primer ministro, mientras las autoridades temen una implicación del Hezbolá proiraní.

"Reitero que no aceptaremos que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y su unidad", declaró Nawaf Salam en la red social X.

- Unión Europea

En una declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ambos dirigentes pidieron "a todas las partes que ejerzan la máxima moderación, que protejan a la población civil y respeten plenamente el derecho internacional".

"Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial", añadieron.

- Reino Unido

El gobierno británico dijo no querer "ver que la situación empeore y degenere en un conflicto regional más amplio", informó un portavoz en un comunicado.

"Disponemos de una serie de capacidades defensivas en la región que hemos reforzado recientemente. Estamos preparados para proteger nuestros intereses", añadió el vocero, quien señaló que la seguridad de los ciudadanos británicos en la región es la "prioridad".

- Francia

La prioridad de Francia es la protección de sus ciudadanos y de sus fuerzas en la región de Oriente Medio, declaró la ministra francesa delegada de las Fuerzas Armadas, Alice Rufo, pocos minutos después del anuncio de los ataques.

"Estamos claramente en una situación en la que hay una escalada militar en curso. Hay que ver qué ocurre en las próximas horas", añadió.

- España

"Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", señaló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional", añadió en un mensaje publicado en la red social X.

- Suecia

La ministra de Relaciones Exteriores sueca llamó a "la moderación" en una región "ya de por sí tensa".

"Irán tiene una gran responsabilidad en la evolución negativa de la situación en la región y en los riesgos para la seguridad en Occidente. En una región ya tensa, el gobierno exhorta a la moderación y a un retorno inmediato a las negociaciones diplomáticas", escribió Maria Malmer Stenergard en X.

- Noruega

El ministro Relaciones Exteriores de Noruega lamentó que las negociaciones entre Teherán y Washington "no hayan desembocado en una solución diplomática" del conflicto, al tiempo que consideró esencial impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

"Estoy profundamente preocupado por la posibilidad de que ahora tengamos una nueva guerra a gran escala en Oriente Medio", declaró Espen Barth Eide al canal NRK.

- Países Bajos

"Países Bajos llama a todas las partes a actuar con moderación y a evitar cualquier nueva escalada. La estabilidad en la región es esencial", señaló el jefe de la diplomacia Tom Berendsen en X.

- Corea del Sur

"Nuestro gobierno sigue de cerca la situación actual relacionada con Irán y exhorta a todas las partes a desplegar todos los esfuerzos posibles para apaciguar las tensiones en la región", indicó el ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur.

"Nuestro gobierno también hace todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos que se encuentran en Irán", se indicó en la misma nota.

- Australia

Australia apoya la acción de Estados Unidos para impedir que Irán se dote de armas nucleares, declaró el primer ministro Anthony Albanese: "Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales", escribió en X.

"Apoyamos la acción de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y (...) siga amenazando la paz y la seguridad internacionales", añadió.

- Unión Africana

La Unión Africana (UA) hizo un llamado a la "moderación, a una desescalada urgente y a un diálogo sostenido", instando al mismo tiempo a "todas las partes a actuar conforme al derecho internacional".

"Cualquier nueva escalada corre el riesgo de agravar la inestabilidad mundial, con graves consecuencias para los mercados energéticos, la seguridad alimentaria y la resiliencia económica, en particular en África, donde los conflictos y las presiones económicas siguen siendo intensos", advirtió el presidente de la Comisión de la UA, Mahamud Ali Yusuf.