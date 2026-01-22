Las refinerías de Petrobras operarán al 95% de su capacidad en 2026

RÍO DE JANEIRO, 22 ene (Reuters) -

Se espera que las refinerías de la petrolera estatal brasileña Petrobras operen a cerca del 95% de su capacidad en 2026, dijo el jueves a Reuters el director de Procesos y Productos Industriales de la firma, William Franca.

Franca señaló que las refinerías de la firma operaron en torno al 92% de su capacidad el año pasado, y que el aumento que se verá en 2026 se debe a una mayor demanda interna y a una esperada caída de las importaciones de diésel.

Las refinerías están preparadas para operar a ese mayor nivel, dijo el ejecutivo. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier; Redacción de Fabio Teixeira; Editado en español por Daniela Desantis)