Las refinerías de petróleo chinas tienen un colchón con amplio suministro iraní y ruso disponible

Por Chen Aizhu, Siyi Liu y Sam Li

2 mar (Reuters) - Los refinadores de petróleo en China probablemente no tendrán problemas para capear las perturbaciones a corto plazo derivadas del conflicto en Irán gracias a los recientes envíos récord de crudo iraní y ruso y al agresivo acopio de reservas por parte del Gobierno, dijeron operadores.

China es el principal importador de petróleo del mundo y sus refinerías independientes, conocidas como "teteras", son el principal mercado para el petróleo iraní, que se comercializa con un gran descuento gracias a las sanciones estadounidenses que ahuyentan a la mayoría de los compradores.

El lunes, los operadores chinos se mantuvieron en su mayoría al margen, tratando de asimilar el impacto del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, los ataques de represalia de Teherán en el Golfo y la expansión del conflicto al Líbano. Los precios del petróleo subían un 9% el lunes.

"El mercado está nervioso y la situación podría cambiar de un día para otro", dijo un operador senior de una gran refinería independiente.

Un segundo operador de una planta con sede en la provincia de Shandong que procesa petróleo iraní dijo que "no se atrevía a pujar", ya que no puede evaluar cómo evolucionará la situación.

¿MENORES DESCUENTOS EN EL CRUDO IRANÍ?

No obstante, no hay mucha preocupación por los suministros para las entregas de marzo y abril, ya que hay abundantes barriles rusos y volúmenes récord de petróleo iraní en el mar, añadió el operador.

Su planta también se ha diversificado hacia el aumento de los suministros procedentes de Rusia y Brasil desde el tercer trimestre del año pasado, ya que el petróleo iraní, que en su día fue el más rentable, ha perdido parte de su ventaja en cuanto al precio.

Aunque aún no hay indicios claros sobre los precios, algunos operadores esperan que los descuentos para el crudo iraní se reduzcan ante las expectativas de una oferta más ajustada. Un operador citó una oferta de alrededor de ICE Brent menos US$9 por barril en base a entrega, frente a los US$11 de la semana pasada.

También hay especulaciones en el mercado de que los suministros iraníes podrían incluso acabar siendo eliminados de la lista de sanciones de Washington si la campaña militar da como resultado que Estados Unidos tome el control de las exportaciones de petróleo iraní.

En lo que va de año, las importaciones de petróleo de China procedentes de Irán representan el 11,5% del total de sus importaciones marítimas, seguidas de cerca por el petróleo de Rusia, con un 10,5%, según el rastreador de petroleros Kpler.

Kpler situó el petróleo iraní cargado en febrero en 2,15 millones de barriles diarios, el nivel más alto desde julio de 2018, mientras que Vortexa lo estimó en 2 millones de barriles diarios. Se dice que los exportadores iraníes se apresuraron a enviar petróleo antes de un posible conflicto.

En tanto, las importaciones de crudo ruso por parte de China subirán por tercer mes consecutivo hasta alcanzar un récord en febrero, después de que India recortó sus compras. Las primeras transacciones para los envíos de la mezcla rusa ESPO que llegarán en abril se mantuvieron con un fuerte descuento en el ICE Brent, entre US$8 y US$9 por barril.

Emma Li, analista de Vortexa en China, dijo que la abundancia de envíos rusos e iraníes hace que sea poco probable que las "teteras" se vuelvan hacia el mercado principal a corto plazo.

Gracias a la campaña de almacenamiento de Pekín, China ha acumulado unos 900 millones de barriles en reservas controladas por el Estado, lo que equivale a 78 días de importaciones, según estimaciones de Vortexa y los operadores.

En caso de que el petróleo iraní deje de tener un descuento por sanciones, se espera que las refinerías independientes chinas vuelvan a sus patrones de compra anteriores.

Entonces, el petróleo ruso era su primera opción, mientras que los cargamentos procedentes de Brasil, Canadá y la producción offshore china también eran muy apreciados, según los comerciantes. (Reporte de Chen Aizhu, Siyi Liu y Sam Li; edición de Tony Munroe y Edwina Gibbs; Editado en Español por Ricardo Figueroa)