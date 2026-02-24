Las refugiadas ucranianas sufren un alto nivel de violencia en la UE, según una agencia europea

Las mujeres ucranianas que huyeron de la guerra en su país sufren un alto nivel de violencia física, sexual y psicológica en los países de la Unión Europea donde encontraron refugio, indicó el martes la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE.

Unas 2,5 millones de mujeres y niñas huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa hace cuatro años y se les otorgó protección temporal en los países miembros de la UE.

Pero "pese a las protecciones ofrecidas por la UE, muchas mujeres sufren graves violaciones, otras no se sienten seguras", subrayó la directora de la Agencia, Sirpa Rautio.

"Los Estados miembros de la UE deben velar para que las mujeres reciban protección, apoyo y justicia por lo que soportaron para que puedan reconstruir su existencia", agregó.

Una refugiada ucraniana de cada cuatro vivió un episodio de violencia física o sexual desde el inicio de la guerra, y las cifras revelan que tienen más riesgos que la población general, según los datos de esta agencia.

Un 62% de estas refugiadas experimentaron violencia en uno de los 27 países de la UE donde viven en la actualidad, 9% durante su huida.

De las mujeres, 39% experimentaron violencias en Ucrania, en muchos casos cometidas por las fuerzas rusas.

El informe se apoya en una investigación realizada en 2024 a más de 1.200 ucranianas que huyeron de la guerra y viven en República Checa, Alemania y Polonia y en entrevistas a 30 mujeres que residen en esos países y sufrieron violencias.

Cerca de una ucraniana de cuatro se vio confrontada "a ofertas de transporte, habitación o empleo potencialmente abusivas".

Cerca de un tercio no tiene acceso a servicios de salud mental para superar el traumatismo de la guerra, puntualizó la Agencia.