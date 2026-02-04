Las relaciones entre EEUU y Cuba desde la revolución de 1959

Con una invasión fallida, un embargo económico y hasta con la captura del aliado venezolano Nicolás Maduro, Estados Unidos no ha dejado de presionar a Cuba desde la revolución comunista de 1959, excepto por el deshielo histórico ocurrido bajo la presidencia de Barack Obama.

Este es un resumen de las conflictivas relaciones que mantienen ambos países.

- La Bahía de Cochinos -

La revolución liderada por Fidel Castro, que en 1959 derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista, marca una ruptura entre ambos Estados. Desde principios del siglo XX, Estados Unidos había ejercido una dominacón política y económica sobre la isla caribeña, ubicada a menos de 200 km de las costas de Florida.

Los castristas se ganaron la enemistad de Washington con su reforma agraria y su campaña de nacionalización de tierras y empresas estadounidenses.

Washington rompió relaciones diplomáticas con La Habana en enero de 1961.

Tres meses después, unos 1.400 exiliados cubanos entrenados y financiados por la CIA intentaron desembarcar en la Bahía de Cochinos, en el sur de la isla, para derrocar a Fidel Castro. Pero el ejército cubano los derrotó.

- Embargo económico -

En febrero de 1962, Estados Unidos impuso un embargo comercial y financiero contra Cuba, que aún sigue en vigor. El país, en tanto, acercó posiciones con la Unión Soviética y empezó a apoyar a varias guerrillas latinoamericanas.

En octubre de ese año, la instalación de misiles nucleares soviéticos en la isla, detectados por Estados Unidos, dio lugar a una importante crisis que puso al mundo al borde del conflicto atómico.

Washington ha ido endureciendo el embargo a lo largo de los años, también después de la caída de la Unión Soviética -que era el principal respaldo financiero de Cuba- en 1991.

- Deshielo durante el mandato de Obama -

Tras la llegada del demócrata Barack Obama a la Casa Blanca en 2009 las tensiones bajaron: se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015 y se suavizó el embargo.

En 2016, Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar Cuba desde la revolución.

Un año después, puso fin a un dispositivo que estaba en marcha desde 1995 y que permitía que los inmigrantes irregulares cubanos llegados a territorio estadounidense pudieran obtener un permiso de residencia.

La Habana llevaba mucho tiempo reclamando la eliminación de ese permiso especial, al considerar que incitaba a sus ciudadanos a dejar el país.

- Regreso a la lista de países que apoyan el terrorismo -

Durante su primer mandato (2017-2021), su sucesor, el republicano Donald Trump, endureció considerablemente el embargo, alentado sobre todo por el senador Marco Rubio, hijo de emigrantes cubanos, que en 2025 pasó a ser su secretario de Estado.

Unos días antes de ceder el poder a Joe Biden en 2021, Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de "Estados que apoyan el terrorismo", de donde Obama había sacado al país seis años antes.

Esta medida entorpecía aún más el comercio y las inversiones extranjeras en la isla.

Antes de terminar su mandato, Joe Biden retiró a Cuba de la lista pero Donald Trump lo volvió a incluir en cuanto regresó al poder en 2025.

Además, Washington anunció en julio de 2025 unas sanciones inéditas contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, por su papel en la represión de las manifestaciones de 2021 contra el gobierno.

- Guantánamo -

Otro tema de disputa: La Habana reclama que se le restituyan los 117 km2 que ocupa desde 1903 la base estadounidense de Guantánamo, en el extremo oriental de la isla.

El lugar es conocido por su prisión militar, abierta tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero también alberga un centro de retención de migrantes indocumentados.

- Venezuela -

Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra Cuba desde la operación llevada a cabo por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 en Caracas, en la que capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana y, hasta entonces, su principal proveedor de petróleo.

Después de prohibir el abastecimiento de petróleo venezolano a Cuba, el presidente estadounidense firmó a finales de enero un decreto que establece que Washington podría imponer aranceles a los países que le vendan crudo a Cuba.

Una medida más destinada a "asfixiar" la economía de la isla, denunció el presidente cubano.