Las reliquias culturales cobran nueva vida con el arte y los productos culturales y creativos

El 16 de noviembre de 2022 se celebr√≥ la exposici√≥n internacional tem√°tica ¬ęTHE BIG DRAW - Ar[t]chaeology: Convergence of Art with Sanxingdui¬Ľ en el Museo de Sanxingdui.

El evento, denominado ¬ęTHE BIG DRAW, UK Arts Charity launched ‚Äí Ar[t]chaeology: Convergence of Art with Sanxingdui¬Ľ fue coorganizado por el Departamento Provincial de Cultura y Turismo de Sichuan, el Gobierno Popular Municipal de Deyang, la Administraci√≥n del Patrimonio Cultural Provincial de Sichuan y el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong; coorganizado por el Centro de Informaci√≥n Publicitaria de Cultura y Turismo de Sichuan, la Academia Provincial de Artes de Sichuan y el Comit√© de Gesti√≥n del Museo de Sanxingdui; con el apoyo del Instituto de Investigaci√≥n de Reliquias Culturales y Arqueolog√≠a de la Provincia de Sichuan y la Oficina Municipal de Cultura, Radio, TV y Turismo de Deyang. Desde su lanzamiento en junio de 2022, la exposici√≥n ha congregado a 33 artistas de renombre de 22 pa√≠ses y regiones y a casi 2000 participantes de m√°s de 80 escuelas y universidades.

Yan Sashuang, vicedirector general del Departamento Provincial de Cultura y Turismo de Sichuan, presidi√≥ el acto de la exposici√≥n tem√°tica. Dai Yunkang, vicedirector general del Departamento de Publicidad del Comit√© Provincial de Sichuan del PCC, intervino en el acto. Dai se√Īal√≥ que Sichuan es un destino tur√≠stico de renombre en China por su singular cultura Ba-Shu y la antigua cultura Shu. Al evento llegaron artistas, amantes del arte y ni√Īos de todo el mundo para disfrutar de Sanxingdui, lo que ha supuesto una nueva vida para las reliquias culturales.

He Ping, vicealcalde del Gobierno Popular Municipal de Deyang, comentó que este evento supone una enorme promoción de la herencia creativa de la cultura de Sanxingdui y abre un nuevo capítulo en la aplicación innovadora de los resultados de la cooperación.

Jacky Chung, director del Consejo de Desarrollo Comercial de China continental en Hong Kong, se√Īal√≥ que el evento es otra prueba de la profunda cooperaci√≥n entre los museos e instituciones culturales de Sichuan y las empresas financiadas por Hong Kong.

Kam Panesar, embajadora de la marca The Big Draw en China, declar√≥: ¬ęLa experiencia del Reino Unido en materia de cultura de museos, galer√≠as y turismo creativo es de primer orden. La colaboraci√≥n con la Oficina Provisional de Cultura y Turismo de Sichuan forma parte del esp√≠ritu art√≠stico y cultural del Reino Unido para llevar a cabo festivales culturales y art√≠sticos centrados en las personas, tanto en el Reino Unido como en China¬Ľ.

La ocasión también sirvió para que Sanxingdui Culture and Tourism Development Co., Ltd. y BRDGS Partners Group firmaran un acuerdo de cooperación en materia de productos culturales y creativos.

AP