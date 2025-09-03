Las reservas internacionales netas de Bolivia crecen hasta superar los 2471 millones hasta agosto

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las reservas internacionales netas (RIN) de Bolivia alcanzaron un saldo de US$2881 millones (2471 millones de euros) hasta agosto, lo que representa un incremento de US$905 millones (776 millones de euros), según ha informado el Banco Central de Bolivia. Este aumento responde a los esfuerzos del país por conseguir su estabilidad económica en un contexto marcado por las tensiones comerciales generadas por Estados Unidos y por la crisis que afecta a la población boliviana, fruto de la escasez de dólares, hidrocarburos y la inflación creciente.

La entidad asegura que el bloqueo de la Asamblea Legislativa a la aprobación de créditos externos por más de US$1700 millones (1458 millones de euros) "limitó el ingreso de divisas al país", algo que intensificó los efectos de la inflación y presionó la actividad económica.

Durante el segundo cuatrimestre del ejercicio, el banco central adquirió 4,93 toneladas de oro fino en el mercado interno hasta alcanzar un total de 9,87 toneladas que fortalecieron las (RIN) en US$1093 millones (937 millones de euros). En este mismo período, la institución continuó con los pagos por importación de combustibles que sumaron un total de US$1282 millones (1100 millones de euros). Asimismo, las reservas internacional permitieron realizar el pago del servicio de la deuda externa pública de US$1050 millones (900 millones de euros).