Las reuniones entre Irán y EEUU se realizará el viernes en Muscat

Por su parte el medio Axios informó, citando fuentes estadounidenses, que estos encuentros se llevarán a cabo tras presiones urgentes de varios líderes árabes y musulmanes sobre la administración del presidente Donald Trump.

Según una fuente cercana a la situación, la administración Trump accedió a realizar el encuentro "en respeto" a las solicitudes de sus aliados y con el objetivo de "continuar siguiendo la vía diplomática".

Este desarrollo marca un paso significativo en las tensiones actuales entre Estados Unidos e Irán, y podría abrir la puerta a un mayor diálogo sobre los asuntos nucleares de la nación persa, a medida que se intensifican los llamados internacionales para reanudar las negociaciones que habían estado estancadas. (ANSA).