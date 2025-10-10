Las selecciones españolas se concentran en Murcia y Madrid por el Europeo de Tenis de Mesa por Equipos

LA NACION

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las selecciones española femenina y masculina de tenis de mesa están realizando una concentración durante estos días en Murcia y Madrid respectivamente de cara a preparar el Campeonato de Europa por Equipos 2025, que tendrá lugar desde este domingo al 19 de octubre en la ciudad croata de Zadar.

Según informó la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) este viernes, el combinado femenino se encuentra concentrado en el Centro de Tecnificación Deportiva Infanta Cristina de Los Alcázares (Murcia), bajo la dirección técnica de la seleccionadora nacional Silvia Assis de Souza Erdelyi.

Una concentración en la que están participando Ainhoa Cristóbal, Elvira Rad, María Berzosa, Sofía-Xuan Zhang y María Xiao, quienes trabajan de forma intensiva aspectos técnicos, tácticos y físicos con vistas a la cita continental.

Paralelamente, la selección masculina realiza su concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, bajo las órdenes del seleccionador nacional Víctor Sánchez, que está trabajando con un grupo formado por Álvaro Robles, Daniel Berzosa, Juan Pérez, Miguel Ángel Pantoja y Miguel Ángel Vílchez.

"Estas concentraciones forman parte del calendario de preparación establecido por la Real Federación Española de Tenis de Mesa, con vistas a fortalecer la competitividad de ambas selecciones nacionales en el escenario internacional", recordó la RFETM.

