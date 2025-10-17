Las selecciones masculina y femenina caen eliminadas del Europeo por Equipos de Tenis de Mesa

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) - Las selecciones españolas masculina y femenina resultaron este jueves eliminadas en los octavos de final del Campeonato de Europa por Equipos de Tenis de Mesa que se está disputando en Zadar (Croacia) al caer ante Portugal (3-2) y Suecia (3-0), respectivamente. El equipo masculino rozó meterse entre los ocho mejores de la competición, pero terminó cayendo en una disputada eliminatoria ante Portugal por 3-2, en la que no pudo participar finalmente su número uno, Álvaro Robles, todavía con molestias físicas. El primer punto fue para Juan Pérez, que firmó una victoria trabajada ante João Geraldo por 3-1 (14-12, 11-9, 9-11, 11-9), mientras que Daniel Berzosa cedió 3-2 ante Tiago Apolonia en un disputado encuentro (9-11, 13-11, 12-10, 9-11, 6-11). En el tercer punto, Miguel Ángel Pantoja fue desarbolado por João (10-12, 15-17, 3-11), pero España forzó el quinto y decisivo punto gracias al triunfo de nuevo de Juan Pérez ante Apolonia por 3-2 (11-3, 8-11, 11-4, 10-12 y 11-5). Sin embargo, Berzosa no pudo con Geraldo al perder por 3-1 (8-11, 11-6, 11-13, 7-11) y el billete a cuartos fue para los portugueses. Por su parte, el combinado femenino no pudo con Suecia, que se impuso por un claro 3-0. María Xiao perdió 3-0 ante Linda Bergstrom (10-12, 5-11, 7-11), mismo resultado que encajó Zhang Xuan ante Christina Källberg (12-14, 8-11, 9-11). Finalmente, Elvira Rad, en su debut en la competición, rozó el punto, pero cedió por 3-2 ante Filippa Bergand (8-11, 11-8, 4-11, 11-7 y 9-11).