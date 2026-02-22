Las semifinales del Rio Open reprogramadas para el domingo por lluvia

LA NACION

Fuertes lluvias impidieron este sábado completar las semifinales del Rio Open y la organización de este torneo ATP 500 anunció que se disputarán el domingo, cuando se jugará también la final.

La semifinal entre el argentino Tomás Etcheverry y el checo Vit Kopriva fue suspendida en horas de la tarde, cuando el europeo dominaba 5-4 el primer set. No pudo reanudarse por el clima.

El cruce entre el chileno Alejandro Tabilo y el peruano Ignacio Buse -verdugo de la promesa local João Fonseca en cuartos de final- ni siquiera comenzó.

Ambos duelos quedan pautados para las 11h00 locales del domingo (14H00 GMT).

La final se disputaría a partir de las 20H30 GMT.

AFP
