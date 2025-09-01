Las Sevens Series vuelven a España con Valladolid como nueva sede de una de las rondas finales

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las HSBC SVNS Series regresan a España, con el estadio José Zorrilla que acogerá una de las tres etapas del HSBC SVNS World Championship, fase final donde se decidirá el campeonato del Mundo de la temporada 2026, según ha anunciado este lunes World Rugby.

La vuelta de esta 'fiesta' del rugby formaba parte del proyecto estratégico de la directiva de la Real Federación Española de Rugby (RFER), que busca atraer a España los eventos más relevantes del calendario internacional del mundo oval, como afirmó su presidente, Juan Carlos Martín 'Hansen' en junio en los Desayunos de Europa Press.

Tras el éxito de las finales celebradas en Madrid en 2024, la vuelta del circuito de la modalidad olímpica se celebrará en el José Zorrilla del 29 al 31 de mayo de 2026, y contará con la participación de las mejores selecciones masculinas y femeninas del planeta.

Tal y como se comunicó a finales de la pasada temporada, la estructura del circuito mundial se renueva, con sólo 8 equipos en el nivel 1 o superior, entre los que se encuentra la selección masculina, 'Los Leones7s', que este año fueron subcampeones del mundo.

Estos competirán en 6 rondas regulares, y junto a los 3 mejores de la segunda división, se medirán en las 3 rondas de la fase final. Las fechas y sedes para las Series SVNS 2 y 3 se anunciarán más adelante.

Por su parte, 'Las Leonas7s', competirán en la División 2 y gracias al sistema de ascensos en la misma temporada, mantienen sus opciones de competir en Valladolid. El nuevo formato también refuerza la visibilidad y el impacto de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde España aspira a clasificarse en mujeres y hombres.