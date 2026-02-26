Las siderúrgicas europeas reclaman prioridad local para el acero en la nueva ley de la UE

BRUSELAS, 26 feb (Reuters) -

La industria siderúrgica europea dijo el jueves que las disposiciones de la UE que se ‌darán a conocer ‌la ⁠próxima semana y que dan prioridad al uso de materiales de fabricación local deben incluir el acero, y que por "local" solo deben ​entenderse los países ⁠vecinos ⁠cercanos de la UE, como Reino Unido y Noruega.

El ejecutivo de la UE ​propondrá el próximo miércoles su "Ley de Aceleración Industrial", con requisitos para dar ‌prioridad a los productos fabricados localmente cuando se ​utilicen fondos públicos.

La disposición "Made in Europe" ("Fabricado ​en Europa") está diseñada para abarcar "sectores estratégicos clave", como las baterías, la energía solar y eólica, la fabricación de hidrógeno, la energía nuclear y los vehículos eléctricos. No está claro si se incluiría el acero con bajas emisiones de carbono.

Los planes debían haberse presentado ​esta semana, pero se retrasaron por desacuerdos sobre el alcance geográfico.

Es probable que se incluya a Noruega, Islandia ⁠y Liechtenstein, miembros del mercado único de la UE.

"Estaría de acuerdo en añadir a aquellos que ‌tienen un sistema muy similar al de la UE. No tengo ningún problema con Reino Unido, pero no se puede añadir a todos los países del TLC (Tratado de Libre Comercio)", dijo Axel Eggert, director general de la asociación siderúrgica Eurofer.

Según él, deberían excluirse la región de Oriente Próximo y Norte de África, India, Indonesia ‌y Vietnam.

"Son precisamente ellos los que crean el exceso de capacidad, los que no ⁠descarbonizan como tenemos que hacerlo en la UE", continuó.

Los fabricantes de ‌automóviles y otras industrias han pedido que se amplíen las disposiciones ⁠para incluir a países de sus cadenas de suministro, ⁠como Reino Unido y Turquía.

Eggert dijo que el último borrador parecía haber eliminado los requisitos de "Made in Europe" para el acero.

Según Eggert, muchos otros socios comerciales estaban comprando localmente, "India de forma masiva, China, Estados Unidos, todos 'compran nacional', pero lo hacen ‌para toda la producción, y aquí ​solo estamos hablando del acero con bajas emisiones de carbono. Por lo tanto, si se quiere impulsar la inversión en la descarbonización, hay que incluir también el acero", dijo, refiriéndose a la Ley. (Información de ‌Philip Blenkinsop; edición de Alexandra Hudson; edición en español de Paula Villalba)