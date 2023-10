El alcalde de Sderot: "Necesitamos apoderarnos de Gaza y matarlos, hay que borrarlos"

MADRID, 8 Oct. 2023 (Europa Press) -

Las sirenas que advierten sobre la llegada de ataques con cohetes han vuelto a sonar este domingo por la noche en el sur de Israel, concretamente en las ciudades de Sderot, Kibbutz Nir Am, Yad Mordechai y Netiv Ha'asara, todas cerca de la Franja de Gaza.

A primera hora de la noche, una casa en Sderot ha sufrido el impacto directo de un cohete, que no ha causado heridos, pero s√≠ da√Īos importantes, seg√ļn ha informado el peri√≥dico 'The Times of Israel'.

El alcalde de esta ciudad, Alon Davidi, ha pedido a los residentes que permanezcan en sus casas con puertas cerradas y que no las abran hasta que se les indique lo contrario, mientras las fuerzas de seguridad israel√≠es trabajan para encontrar y detener a un n√ļmero indeterminado de terroristas palestinos que se infiltraron esta ma√Īana desde Gaza.

Davidi ha denunciado la "masacre de civiles inocentes en todas partes" y ha instado a los dirigentes de Israel a asestar un "golpe significativo" a Hamás. "Necesitamos apoderarnos de Gaza y matarlos, hay que borrarlos", ha llegado a decir en el canal de televisión Channel 12.

El √ļltimo balance sit√ļa al menos 300 las v√≠ctimas en Israel y en 232 las v√≠ctimas en la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva por tierra y aire de Ham√°s y las represalias israel√≠es. A ellos hay que sumar los miles de heridos y las decenas de israel√≠es apresados por las milicias palestinas.