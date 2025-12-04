Las sociedades baten récord de compraventas de vivienda, pero los particulares mantienen el 89% del mercado

MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press) -

Las compraventas de vivienda realizadas por personas jurídicas alcanzaron en 2024 su máximo histórico desde 2007, aunque esto no ha alterado la estructura del mercado y las personas físicas siguen concentrando más del 89% de estas operaciones.

Según los datos del Consejo General del Notariado, el número total de operaciones llevadas a cabo por sociedades en 2024 fue de 76.745.

Históricamente, el peso de las personas jurídicas en el conjunto de compraventas de viviendas ha rondado el 10% —siendo del 11% en 2024—, salvo durante el periodo comprendido entre 2011 y 2013, cuando su participación aumentó a niveles del 17% y 20%.

En cambio, tanto en 2024 como en los primeros meses de 2025, las personas físicas siguieron concentrando más del 89% de las operaciones de compraventa de vivienda.

Tras el auge del mercado previo a la crisis financiera, que alcanzó su punto máximo en 2007, las transacciones experimentaron un fuerte retroceso hasta 2013. A partir de 2014, el mercado de personas físicas inició una fase de recuperación sostenida, alcanzando su nivel más alto en 2022 con 625.885 operaciones y suponiendo el 90% de las compras. El 10% restante correspondió a compras efectuadas por personas jurídicas.

En 2023 se registró un descenso hasta 553.302 operaciones, para remontar en 2024 hasta las 624.459 operaciones y se estima una proyección anual para 2025 de unas 640.000 operaciones para personas físicas y unas 74.000 para personas jurídicas.

DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS

La diferencia entre ambos tipos de comprador también se refleja en las características de las viviendas adquiridas: en 2025 las sociedades pagaron de media US$2.347 por metro cuadrado y adquirieron inmuebles de 136 metros cuadrados de media, frente a los US$1.887 por metro cuadrado y 113 metros de los ciudadanos.

"Mientras que las personas físicas suelen adquirir inmuebles principalmente para uso residencial o patrimonial familiar, las personas jurídicas suelen hacerlo con fines de inversión, actividad económica o gestión de activos", ha señalado la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea.

LOS COMPRADORES EXTRANJEROS REPRESENTAN EN TORNO AL 20%

Durante 2024 y lo que va de 2025, la participación de los compradores extranjeros en el mercado de vivienda en España se mantiene estable, consolidando el crecimiento observado en años anteriores, especialmente desde 2021.

En concreto, en el caso de las personas físicas, los extranjeros representaron el 21% de las transacciones en 2024, una proporción que se mantiene muy similar en los primeros meses de 2025 (20%). Por su parte, dentro de las personas jurídicas, las extranjeras tienen un peso casi residual, ya que en 2024 realizaron el 3% de las compras, cifra que se mantiene sin variaciones significativas en 2025.

PAÍS VASCO Y BALEARES, DONDE LOS CIUDADANOS PAGAN MÁS

Durante el periodo comprendido entre enero de 2007 y agosto de 2025, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña volvieron a destacar como las comunidades con un mayor volumen de transacciones de compraventa de vivienda, ligado en parte al mayor tamaño de su población. Estas tres autonomías, junto a la Comunidad de Madrid, concentraron más del 62% del total de las compras realizadas.

En cuanto al precio promedio de las compras realizadas por personas físicas, destacan dos comunidades con valores particularmente altos: el País Vasco e Islas Baleares con un precio de 2.484 euros por metro cuadrado.

Por el otro lado, las comunidades con un precio promedio por metro cuadrado más bajo son Extremadura, con 700 euros por metro cuadrado, y Castilla-La Mancha, con 856 euros.

En el caso de las personas jurídicas, las dos comunidades con los precios promedio más elevados son Islas Baleares (con 3.137 euros por metro cuadrado) y Comunidad de Madrid (con 3.049 euros). Las comunidades donde las personas jurídicas compraron a un precio promedio menor fueron Extremadura (con 1.033 euros) y Región de Murcia (con 1.106 euros).

En cuanto la participación de extranjeros, en las regiones del interior y norte, como Extremadura (97%), Galicia (96%) y Cantabria (96%) predomina claramente la compra por parte de nacionales, con una presencia extranjera menor al 5%.

Por su parte, las zonas costeras y turísticas presentan una participación extranjera mucho mayor: Islas Baleares (38%), Islas Canarias (36%) y Comunidad Valenciana (34%) encabezan las cifras, seguidas por la Región de Murcia (27%). En Cataluña (17%) y Andalucía (17%), la presencia internacional también es relevante.