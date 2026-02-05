Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU suben más de lo esperado

WASHINGTON, 5 feb (Reuters) - El número de estadounidenses que solicitaron por primera vez ayudas por desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada, probablemente debido a las tormentas de nieve en gran parte del país, pero las condiciones del mercado laboral se mantienen estables.

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo estatales aumentaron 22.000, a 231.000, tras ajustes estacionales, durante la semana que finalizó el 31 de enero, informó el jueves el Departamento del Trabajo.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 212.000 solicitudes para la última semana. Las fuertes nevadas y las temperaturas bajo cero cubrieron gran parte del país a finales de enero, lo que podría haber dejado a algunas personas temporalmente desempleadas.

Es probable que las solicitudes también estén aumentando a medida que la volatilidad de finales de año desaparece de los datos.

A pesar de las distorsiones, el mercado laboral sigue en lo que los economistas denominan un modo de "baja contratación y bajo despido", a pesar de los recortes de empleo anunciados recientemente por United Parcel Service y Amazon.com.

Los economistas han achacado el estancamiento del mercado laboral a la incertidumbre derivada de los aranceles a las importaciones y a la creciente popularidad de la inteligencia artificial que, según ellos, ha dejado a las empresas inseguras sobre sus necesidades de personal.

El número de personas que reciben prestaciones por desempleo tras una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, aumentó 25.000, a 1,844 millones, con los ajustes estacionales, durante la semana que finalizó el 24 de enero.

Los datos de las solicitudes no influyen en el informe de empleo de enero, que se publicará el próximo miércoles. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)