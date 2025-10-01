Las “stablecoins” generalizadas deben regularse como el dinero, según Bailey, del BoE

LONDRES, 1 oct (Reuters) -

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, afirmó el miércoles que cualquier "stablecoin" o criptomoneda estable que se generalice como medio de pago en Reino Unido debe estar regulada como los bancos normales, con protecciones para los depositantes y acceso a las facilidades de reserva del Banco de Inglaterra.

Bailey, escéptico desde hace tiempo sobre las criptomonedas, escribió en un artículo en Financial Times que sería "un error estar en contra de las 'stablecoins' por una cuestión de principios".

Pero afirmó que su principal uso actual como forma de entrar y salir de las operaciones con criptodivisas no equivalía a un medio de pago estándar similar al dinero.

Bailey confirmó que el Banco de Inglaterra publicará un documento de consulta sobre las "stablecoins" en los próximos meses.

"Al hacerlo, estableceremos que las 'stablecoins' británicas de uso generalizado deberían tener acceso a cuentas en el BoE para reforzar su estatus como dinero", dijo. (Información de David Milliken; edición de Kate Holton; edición en español de María Bayarri Cárdenas)