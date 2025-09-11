Las temperaturas aumentarán en casi todo el país

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) - Las temperaturas aumentarán este jueves en casi todo el país y el paso de un frente atlántico por la Península dejará cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte, que serán más abundantes y persistentes en Galicia y en el Cantábrico occidental, donde por la tarde pueden ser en forma de chubascos en el interior, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La Aemet prevé que en el resto estará poco nuboso y habrá predominio de nubosidad baja matinal en la meseta norte y el suroeste, sin que se descarte alguna lluvia débil en los Sistemas Central e Ibérico, así como poco nuboso hacia el sur y el este. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas con precipitaciones en las islas de mayor relieve, que serán débiles en general, y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto sin que se descarte nubosidad de evolución en el interior de Tenerife. Asimismo, serán probables los bancos de niebla matinales y vespertinos en interiores del norte peninsular y serán matinales en entornos montañosos de la meseta norte y Extremadura. En cuanto a las temperaturas, habrá un aumento casi generalizado, excepto las máximas que estarán en descenso o sin cambios en Galicia, Cordillera Cantábrica y en el este de Cataluña. Respecto a las mínimas, se esperan descensos en el noroeste peninsular y nordeste de Cataluña y no bajarán de 20ºC en litorales del área mediterránea. Por último, en Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas. En Galicia y Cantábrico se prevén moderados con intervalos de fuerte, rolando de suroeste a noroeste. En el área mediterránea oriental serán variables, de flojos a moderados e intensos de norte en Ampurdán. En Alborán se espera poniente moderado que tenderá a flojo variable. En el resto habrá predominio de componentes oeste y norte, que serán moderados en los litorales e intervalos de moderado por la tarde en la meseta norte y el Ebro.