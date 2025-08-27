Las temperaturas de este jueves estarán por debajo de lo normal para la época, pero el viernes subirán las temperaturas

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Este miércoles se ha producido un descenso térmico en el norte y oeste de la Península, que tendrá continuidad en el resto del territorio el jueves, cuando se prevén valores por debajo de lo habitual para esta época del año, salvo en el área mediterránea y Baleares, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé que para este viernes vuelvan a subir las temperaturas.

Así, se han superado en esta jornada los 34 o 35°C en zonas del centro, sur y archipiélago balear, incluso los 36 a 38°C en Mallorca, mientras que para este jueves buena parte de la Península quedará por debajo de los 30 °C, aunque en puntos del extremo sureste (sur de Alicante y Región de Murcia, sobre todo) podrían rondarse los 36 a 38°C.

Además, este miércoles habrá que prestar atención a las tormentas que se formarán en el nordeste peninsular, localmente muy fuertes, con granizo grande y rachas intensas de viento, especialmente en el entorno de los Pirineos, sur de Aragón, norte de la Comunitat Valenciana y zonas circundantes. También habrá lluvia en Galicia y comunidades cantábricas.

El jueves podrían formarse tormentas fuertes o localmente muy fuertes de nuevo en el nordeste, especialmente en Cataluña, sur de Aragón, Comunitat Valenciana y también en Baleares este día. Continuarían las precipitaciones, aunque de carácter más débil que el día anterior, en Galicia y Cantábrico.

El viernes se iniciará un ascenso térmico por los tercios norte y oeste de la Península y se superarán los 32 a 34 °C en el interior de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y valle del Guadalquivir.

El ascenso será más notable el sábado y se registrarán valores propios para la época, incluso algo cálidos en puntos de la mitad sur. En concreto, se superarán los 34 °C en zonas del valle del Ebro, zona centro y mitad sur, y 34 a 36 °C en Andalucía y Región de Murcia.

Durante el viernes y sábado, predominará el tiempo estable, con precipitaciones acotadas a Galicia y comunidades cantábricas y posibilidad de chubascos tormentosos el viernes en el nordeste peninsular, particularmente en Cataluña, y en Baleares.

El domingo, el paso de un frente provocará un descenso térmico acusado en el norte de Galicia y comunidades cantábricas, con lluvias por allí y en los Pirineos. En el resto, se espera tiempo estable y temperaturas sin cambios, aunque el lunes 1 de septiembre podría haber un nuevo descenso térmico, continuando las lluvias en el extremo norte y con posibilidad de tormentas en Cataluña, norte de la Comunitat Valenciana, sur de Aragón y Baleares.

En cuanto a Canarias, predominará durante los próximos días un régimen de vientos alisios, que soplarán con intensidad en zonas expuestas, intensificándose de cara al viernes y fin de semana, cuando se esperan rachas fuertes o incluso muy fuertes (superiores a 70 km/h localmente). Habrá nubosidad abundante en el norte de las islas más montañosas, con lluvias débiles.

Las temperaturas, en zonas costeras, rondarán los 22 a 24 °C de madrugada y los 27 a 29 °C en las horas centrales del día.

CONSECUENCIA DEL HURACÁN 'ERIN' Por su parte, según la predicción del portal meteorológico eltiempo.es, una vaguada asociada a los restos del huracán 'Erin', ya como borrasca, entrará este miércoles por el noroeste de la Península y traerá inestabilidad con tormentas, precipitaciones y descensos térmicos a partir de este miércoles y hasta este viernes. Por lo tanto, la borrasca ex-Erin llegará a las islas británicas con fuerte viento y a España llegarán algunos de sus frentes y una masa de aire más fría que hará caer las temperaturas estos días.

Eltiempo.es ha destacado que los cambios "más importantes" llegarán en las próximas horas, con la entrada de la vaguada, que cruzará la Península entre miércoles y viernes. De esta forma se espera que, entre el miércoles y el jueves, las tormentas se extiendan por muchas regiones del norte y este del país. Asimismo, el viernes comenzarían a remitir.

Estas tormentas serán "especialmente fuertes" en zonas de La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña e interior de la Comunidad Valenciana, según avanza eltiempo.es. También podrían darse más puntualmente en el centro, como en Castilla y León, este de Castilla-La Mancha y en las islas Baleares. Además, estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento y pueden dejar cantidades de lluvia "importantes", superando los 30-40 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

Asimismo, hay un aviso naranja activo este miércoles por lluvias y tormentas en Huesca, Zaragoza, Teruel, Lleida y Castellón. También llegará una masa de aire más fría por el noroeste, con la llegada de la vaguada, que invadirá el país entre el miércoles y el jueves. De esta forma, las temperaturas caerán "en picado" según el día y la zona, ha avanzado eltiempo.es.

Por ello, el jueves será el día "más fresco de la semana", con muchas regiones que pueden quedar con máximas por debajo de los 30 °C, entre ellas, un gran número de capitales del norte y centro peninsular. Asimismo el viernes volverán de nuevo a subir los termómetros y se espera el calor en la mitad sur del país, con más de 35 °C, es decir, a Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana y sobre todo a Andalucía, como ha detallado el portal.

En lo que respecta al fin de semana, la vaguada ya se habrá alejado de España y la estabilidad aumentará a partir del viernes. En cualquier caso, el fin de semana se seguirán produciendo precipitaciones en el norte peninsular.