Las temperaturas máximas suben mañana y superarán los 35°C en el Guadalquivir

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

La jornada de este sábado estará marcada por la estabilidad en la mayor parte del país, donde se espera un aumento general de temperaturas en la Península y Baleares, que llegarán a superar los 35ºC en el Guadalquivir, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La Aemet prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas que se desplazarán de oeste a este.

No obstante, se esperan nubes bajas, brumas y nieblas matinales en Galicia, cordillera Cantábrica y oeste de la meseta Norte, que podrían ser persistentes en Rías Baixas y acompañadas de lluvias débiles matinales en Galicia y aledaños, extremo oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo. Además se espera la aproximación y entrada de un frente atlántico por el noroeste en la segunda mitad del día, que aumentará la nubosidad y las precipitaciones en Galicia. También se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio nordeste y Baleares, sin que se descarte algún chubasco ocasional en el nordeste de Cataluña, Menorca o Mallorca.

Asimismo, en Canarias se esperan cielos nubosos en los nortes con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas. En cuanto a las temperaturas, aumentarán en la Península y Baleares, salvo descensos locales de las máximas en litorales del Mediterráneo peninsular. De esta forma, volverán a sobrepasarse los 35ºC en el Guadalquivir, sin que se descarten en otros puntos del tercio sur.

Por su parte, las mínimas no bajarán de 20ºC en el área mediterránea y Guadalquivir. Se prevén pocos cambios en Canarias. La Aemet ha avanzado que soplará alisio en Canarias y viento del oeste y suroeste en Galicia y Cantábrico, ambos con probables intervalos de fuerte. Se espera poniente moderado en el Estrecho y Alborán tendiendo a flojo variable, y vientos de flojos a moderados, también de dirección variable, en el resto del Mediterráneo. En el resto de la Península predominarán los vientos, en general flojos, de componente oeste.