Las temperaturas subirán esta Nochebuena pero vuelven a bajar el día de Navidad en el norte y oeste peninsular

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - Las temperaturas subirán de forma ligera y breve este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, con un nuevo descenso térmico que tendrá lugar al día siguiente, que será más acusado en la zona norte y se irá desplazando hacia el oeste, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Por días, AEMET indica que este miércoles 24 se espera un aumento de las temperaturas y una reducción de las nevadas que, aunque se pueden seguir produciendo en cotas bajas, serán cada vez menos probables y cuantiosas y quedarán restringidas a zonas de montaña. No obstante, el ambiente será fresco, nuboso y con precipitaciones débiles. Este miércoles 24 de diciembre se prevén precipitaciones intensas en el litoral del mar de Alborán, que vendrán ocasionalmente acompañadas de tormentas. Además, continuarán las heladas, pero serán menos intensas y estarán circunscritas a zonas altas de meseta y zonas de montaña de la mitad norte. El jueves 25 de diciembre y hasta el sábado 27 de diciembre, una masa de aire frío y una baja al oeste de la Península producirán un nuevo descenso de temperaturas, que será más acusado en el norte peninsular y que se irá desplazando hacia el oeste. Además, se esperan precipitaciones en el nordeste de la Península y Baleares que podrían ser persistentes y extenderse a otras zonas del este y norte durante el jueves y al cuadrante suroeste durante el viernes y el sábado. Asimismo, se espera un descenso de la cota de nieve hasta los 400-600 metros en puntos de la mitad norte, con los mayores espesores previstos en el Pirineo oriental y, en menor medida, en las cordilleras del este peninsular, cordillera Cantábrica y zonas altas aledañas. Ya el sábado 27 de diciembre se prevé un nuevo ascenso progresivo de temperaturas y de la cota de nieve y un aumento de las precipitaciones en el cuadrante suroeste peninsular. Además, las heladas pueden ser moderadas en la meseta norte y este peninsular, así como puntualmente fuertes en zonas de montaña. En Canarias se esperan cielos nubosos con lluvias moderadas, que afectarán a todas las islas, especialmente al norte de las islas más montañosas. De cara al domingo 28 y lunes 29 de diciembre, la AEMET avanza que se espera que la baja centrada al oeste de Portugal se vaya debilitando, lo que favorecerá una estabilización progresiva del tiempo y un aumento de las temperaturas. Sin embargo, no se descartan precipitaciones en el suroeste peninsular y en zonas del Mediterráneo. Además, la nieve irá remitiendo, al igual que las heladas, pero dentro de un ambiente aún invernal. Mientras, en Canarias se prevén cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas, así como intervalos nubosos o poco nubosos en el resto.