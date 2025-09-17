Las terapias de neoadyuvancia con inmunoterapia permiten obtener mejores resultados en pacientes con cáncer de pulmón

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El jefe clínico del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitari MútuaTerrassa, Sergi Call, ha afirmado que las terapias neoadyuvantes antes de la cirugía, ya sea con quimioterapia sola, quimiorradioterapia o con los nuevos tratamientos con quimioterapia e inmunoterapia, permiten obtener mejores resultados de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón y afectación ganglionar mediastínica. "Desde hace décadas, se ha intentado realizar un tratamiento previo a la cirugía para disminuir el tamaño del tumor y sobre todo para eliminar por completo la enfermedad ganglionar del mediastino", ha declarado el doctor Call, miembro de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT), durante el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón (WCLC), organizado por la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC) en Barcelona.

Este tipo de tratamientos neoadyuvantes han generado una "revolución" en los últimos años en el manejo del cáncer de pulmón, aunque no todos los pacientes pueden beneficiarse de los mismos, y es que la mitad de los pacientes presenta una respuesta patológica mayor, y un 25% experimenta una respuesta completa. "Los ensayos clínicos controlados y aleatorizados han sido, y continúan siendo fundamentales para generar la máxima evidencia científica y establecer qué tratamientos resultan más eficaces que otros. Sin embargo, no debemos perder de vista que la práctica clínica es una realidad mucho más compleja", ha explicado el especialista.

En ese sentido, ha señalado que los pacientes incluidos en los estudios contienen poblaciones "altamente seleccionadas y estrictamente controladas", lo que puede limitar la aplicabilidad en la práctica clínica. "Los pacientes no son los mismos en un entorno controlado que en el mundo real y, por tanto, la aplicación de los tratamientos en un entorno real conlleva que las respuestas a los tratamientos varíen respecto a las observadas en ensayos controlados", ha añadido.

El doctor Call también ha expresado que la evidencia en el mundo real es "esencial" para comprender de forma más precisa los beneficios y las limitaciones de los tratamientos en poblaciones más amplias y representativas.

Técnicas invasivas de diagnóstico siguen siendo necesarias

Por otro lado, el doctor Call ha destacado que las técnicas invasivas como la ecobroncoscopia guiada por ultrasonido (EBUS) o la mediastrinoscopia son "fundamentales" para identificar a los ganglios mediastínicos afectados y que no pueden ser detectados con pruebas de imagen convencionales, como la tomografía axial computarizada (TAC) o la tomografía por emisión de positrones (PET). "Las técnicas invasivas de diagnóstico, como la mediastinoscopia y el EBUS, siguen siendo las mejores herramientas para evaluar con precisión si los ganglios mediastínicos están afectados.

En cambio,

las pruebas de imagen como el PET y el TAC muchas veces no reflejan la verdadera respuesta al tratamiento neoadyuvante, no nos permiten ver bien si los ganglios están afectados", ha explicado.

Una evaluación precisa de los ganglios mediastínicos es de vital importancia para determinar la eficacia de la cirugía, pues aquellos pacientes cuyos ganglios no responden al tratamiento tienen una supervivencia mucho más baja que aquellos pacientes que sí responden bien al mismo.