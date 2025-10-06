LA NACION

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la DANA declinan la invitación de Mazón para asistir al 9 d'Octubre

VALÈNCIA, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las asociaciones mayoritarias de víctimas y damnificados de la dana del 29 de octubre han señalado este lunes que declinan la invitación recibida en nombre del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para asistir a los actos institucionales del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

Así lo han indicado en un comunicado conjunto la Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O; la Asociación de Damificados de l'Horta Sud y la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, en el que señalan que "conscientes del profundo respeto que tenemos por las instituciones valencianas, y especialmente por la celebración del 9 d'Octubre", no tienen "otro remedio" que declinar esa invitación.

"La representación del máximo órgano y de su presidente no ha estado, ni está todavía hoy, a la altura de lo que el pueblo valenciano necesitó el pasado 29 de octubre, ni de lo que continúa necesitando un año después" de la dana que dejó 229 víctimas mortales y daños millonarios en la provincia de Valencia, entienden las tres entidades para trasladar su rechazo a la invitación a los actos institucionales que se celebran en el Palau de la Generlaitat.

"Por respecto a la institución, y con todo nuestro sentimiento valenciano, Visca el 9 de Octubre!", concluyen.

