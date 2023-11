JERUSALÉN, 2 nov (Reuters) - El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo el jueves que las fuerzas israelíes se habían adentrado en los suburbios de la ciudad de Gaza en su asalto sobre los militantes de Hamás en la mitad norte de la Franja de Gaza.

"Estamos en el punto álgido de la batalla. Hemos cosechado éxitos impresionantes y hemos superado las afueras de la ciudad de Gaza. Estamos avanzando", dijo Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina, que no entregó más detalles.

El primer ministro también dijo, en una rueda de prensa, que el Gobierno no había tomado ninguna decisión sobre la transferencia de combustible a Gaza, aunque está prestando ayuda humanitaria obligatoria como alimentos, combustible y agua.

"No hemos tomado ninguna decisión sobre la transferencia de combustible. No he dado ninguna instrucción (de este tipo) y el gabinete de guerra no ha autorizado ninguna decisión", dijo a los periodistas. (Reporte de Maayan Lubell, Maytaal Angel, edición en español de Javier López de Lérida)