Las tropas sirias consolidan su dominio tras la abrupta retirada kurda

Por Karam al-Masri y Khalil Ashawi

RAQQA, Siria, 19 ene (Reuters) -

Las tropas gubernamentales sirias reforzaron el lunes su control sobre una franja de territorio del norte y del este del país abandonada de forma abrupta el día anterior por las fuerzas kurdas, en un drástico cambio que consolidó el dominio del presidente Ahmed al Sharaa.

Tras varios días de enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dirigidas por los kurdos -otrora principales aliados de Estados Unidos en Siria-, acordaron el domingo retirarse de dos provincias de mayoría árabe que habían controlado durante años, incluidos sus yacimientos petrolíferos.

Esto supone el mayor cambio en el mapa de control de Siria desde que los combatientes islamistas liderados por Sharaa derrocaron al presidente Bashar al-Asad en 2024. La balanza de poder se inclinó del lado de Sharaa tras meses de estancamiento en las conversaciones con las FDS en respuesta a las exigencias del gobierno de que sus fuerzas se unieran plenamente a Damasco. La vecina Turquía, que ha enviado fuerzas en repetidas ocasiones al norte de Siria para frenar el poder kurdo desde 2016, dio la bienvenida al acuerdo firmado por su aliado Sharaa y el comandante de las FDS Mazloum Abdi, expresando la esperanza de que ayude a traer estabilidad y seguridad. Periodistas de Reuters vieron a las fuerzas gubernamentales desplegadas en la ciudad de Raqqa, que las FDS capturaron a Estado Islámico en 2017, y en instalaciones de crudo y gas en la provincia oriental de Deir al-Zor, zonas ambas que las fuerzas kurdas habían mantenido durante años. Las FDS, encabezadas por la milicia kurda YPG, controlaron amplias zonas de Siria durante la guerra civil de 2011 a 2024, mientras luchaban con el apoyo de las tropas estadounidenses contra Estado Islámico. Washington, que desde entonces ha estrechado lazos con Sharaa bajo la presidencia de Donald Trump, participó de forma estrecha en la mediación entre los bandos.

En Raqqa, las fuerzas de seguridad interna del Gobierno y la policía militar estaban estableciendo puestos de control y comprobando identificaciones. Fuentes de seguridad en Raqqa dijeron a Reuters que la ciudad fue despejada de combatientes de las FDS durante la noche, aunque algunos francotiradores habían resistido hasta la noche del domingo. En Deir al-Zor, un reportero de Reuters vio a las fuerzas de seguridad del Estado tanto en el yacimiento petrolífero de al-Omar -el mayor de Siria- como en el de gas de Conoco. Al-Omar fue durante mucho tiempo la principal base de las FDS en la zona.

(Reporte adicional de Maya Gebeily en Beirut y Daren Butler en Estambul; escrito por Tom Perry; editado en español por Carlos Serrano)