Las últimas 10 campeonas del WTA 1000 de Canadá
<p>A continuación, las diez últimas campeonas del torneo WTA 1000 de Canadá, que concluyó el...
- 1 minuto de lectura'
A continuación, las diez últimas campeonas del torneo WTA 1000 de Canadá, que concluyó el jueves con el triunfo de la canadiense Victoria Mboko en la final frente a la japonesa Naomi Osaka (entre paréntesis la sede de cada edición):
2025: (Montreal): Victoria Mboko (CAN)
2024 (Toronto): Jessica Pegula (USA)
2023 (Montreal): Jessica Pegula (USA)
2022 (Toronto): Simona Halep (ROU)
2021 (Montreal): Camila Giorgi (ITA)
2020: cancelado debido a la pandemia de covid-19
2019 (Toronto): Bianca Andreescu (CAN)
2018 (Montreal): Simona Halep (ROU)
2017 (Toronto): Elina Svitolina (UKR)
2016 (Montreal): Simona Halep (ROU)
2015 (Toronto): Belinda Bencic (SUI)
Jugadoras con más trofeos del WTA 1000 de Canadá desde el inicio de la Era Abierta en 1968:
1. Chris Evert (USA): 4 títulos (1974, 1980, 1984, 1985)
. Monica Seles (YUG/USA): 4 títulos (1995, 1996, 1997, 1998)
3. Martina Navrátilová (TCH/USA): 3 títulos (1982, 1988, 1989)
. Serena Williams (USA): 3 títulos (2001, 2011, 2013)
. Simona Halep (ROU): 3 títulos (2016, 2018, 2022)
