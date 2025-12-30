Las últimas actas de la Fed de 2025 arrojarán luz sobre las divisiones en política monetaria

30 dic (Reuters) -

Se espera que las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de los días 9 y 10 de diciembre arrojen nueva luz sobre los desacuerdos entre los dirigentes monetarios en torno a la decisión de reducir los tipos a corto plazo por tercera vez consecutiva y señalar un mantenimiento a corto plazo de los tipos en 2026.

El recorte de un cuarto de punto de los tipos de interés oficiales de la Reserva Federal, hasta el 3,50%-3,75%, suscitó tres discrepancias: dos de los presidentes de los bancos de la Reserva Federal, que consideraron que no era necesario ningún recorte, y una del gobernador de la Fed Stephen Miran, que, por tercera vez desde que se incorporó a la Reserva Federal en septiembre, fue el único partidario de un recorte mayor, de medio punto.

Con la inflación por encima del objetivo del 2% de la Fed y la perspectiva del empleo en caída, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo tras la reunión que "simplemente hay personas que tienen opiniones firmes" sobre cuál de los dos riesgos necesita más atención desde el punto de vista de la política monetaria.

"No es la situación normal en la que todo el mundo está de acuerdo en la dirección y en lo que hay que hacer", dijo.

La decisión de 9-3 a favor del recorte de tipos reflejó un "apoyo bastante amplio" entre los banqueros centrales, dijo Powell, y puso a la Fed en posición de "esperar a ver" cómo evoluciona la economía.

Las proyecciones de la Fed indican que los dos disidentes de línea dura —el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, y el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee— no estaban solos, ya sea acompañados de los siete presidentes sin derecho a voto o de los votantes que se tragaron su escepticismo sobre el recorte de tipos para respaldar a Powell y a la mayoría. Seis de los 19 responsables de la política monetaria fijaron en el 3,9% el tipo adecuado para finales de 2025, por encima de donde lo dejó el recorte de tipos.

Para el próximo año, los dirigentes monetarios están aún más divididos acerca de hacia dónde deben ir los tipos, ya que varios no ven apropiado ningún recorte de tipos y otros son más partidarios de uno, dos o más. Desde la decisión, una serie de publicaciones de datos económicos oficiales que se habían retrasado por el cierre de la Administración han tendido a favorecer a los partidarios de la relajación monetaria, aunque los economistas dicen que los informes tenían tantos datos faltantes e imputados que justifican guardar mucho escepticismo.

Por ejemplo, el índice de precios al consumo subió un 2,7% en noviembre con respecto al año anterior, pero la mayoría de los datos procedían de los precios recogidos en la segunda mitad del mes, tras la reapertura de la Administración, y cuando los minoristas ofrecían descuentos por la temporada navideña.

Otro informe mostró que la tasa de desempleo subió al 4,6%, pero se obtuvo utilizando una metodología inusual porque el cierre había impedido la recopilación regular de datos.

Las actas se publicarán a las 1900 GMT.

(Información de Ann Saphir; edición de Andrea Ricci; edición en español de Jorge Ollero Castela)