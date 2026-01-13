Las vacas no participarán en la feria de París por temor a las enfermedades

PARÍS, 13 ene (Reuters) - El mayor salón europeo de la agricultura no tendrá vacas por ⁠primera vez en ⁠su historia en la edición que se celebra este año en París, después de que un brote de ⁠dermatosis nodular ‌contagiosa ​desató el temor a una posible contaminación en Francia, informaron ​el martes los organizadores.

Las entre 500 y 600 reses que ‌suelen estar presentes en el Salón Internacional ‌de la Agricultura son ​una de las principales atracciones del evento anual, que convoca a unas 600.000 personas, entre ellas niños que nunca antes habían visto algunos de los animales de granja.

"Anoche tomamos la decisión de que no habrá ganado en el Salón Internacional de la Agricultura 2026", dijo a la prensa Jerome ⁠Despey, presidente de la SIA.

"Es una decisión histórica que nos entristece", añadió, subrayando, ​no obstante, que habría muchos otros animales, como cerdos, ovejas, caballos, perros y gatos.

La dermatosis nodular contagiosa, transmitida principalmente por picaduras de insectos, causa fiebre y bultos dolorosos en la piel, debilita a los animales y reduce la producción de leche. Se han ⁠detectado más de 100 brotes en Francia, la mayoría cerca de los ​Alpes y en el suroeste del país.

El Ministerio de Agricultura dijo que la enfermedad está bajo control en Francia gracias a la vacunación. ‍Aun así, algunos ganaderos quieren evitar correr riesgos, mientras que otros quieren expresar su solidaridad con los ganaderos afectados, dijo Despey.

Algunos ganaderos franceses han criticado la gestión del virus por parte del gobierno, que implica el sacrificio de ​todos los animales de un rebaño contaminado. La oposición a esta política fue uno de los motivos de las protestas de la semana pasada en París. (Reporte de ‍Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)