Las vacunas contra el Covid-19 podrían ayudar a algunos pacientes con cáncer a combatir tumores

WASHINGTON (AP) — Las vacunas contra el COVID-19 más utilizadas pueden ofrecer un beneficio sorpresa para algunos pacientes con cáncer: estimular sus sistemas inmunológicos para ayudar a combatir los tumores.

Las personas con cáncer de pulmón o de piel avanzado que estaban tomando ciertos medicamentos de inmunoterapia vivieron sustancialmente más tiempo si también recibieron una vacuna de Pfizer o Moderna dentro de los 100 días de comenzar el tratamiento, según una investigación preliminar que se informa el miércoles en la revista Nature.

Y no tenía nada que ver con las infecciones virales.

En cambio, la molécula que impulsa esas vacunas específicas, el ARNm, parece ayudar al sistema inmunológico a responder mejor al tratamiento contra el cáncer, concluyeron investigadores del Centro de Cáncer MD Anderson en Houston y la Universidad de Florida.

La vacuna "actúa como una sirena para activar las células inmunitarias en todo el cuerpo", explicó el investigador principal, el doctor Adam Grippin de MD Anderson. "Estamos sensibilizando tumores resistentes al sistema inmunológico para la terapia inmunológica".

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. ha expresado escepticismo sobre las vacunas de ARNm, recortando US$500 millones en financiamiento para algunos usos de la tecnología.

Pero este equipo consideró que sus resultados fueron tan prometedores que está preparando un estudio más riguroso para ver si las vacunas de ARNm contra el coronavirus deberían combinarse con medicamentos contra el cáncer llamados inhibidores de puntos de control, un paso intermedio mientras diseña nuevas vacunas de ARNm para su uso en el cáncer.

Un sistema inmunológico saludable a menudo mata las células cancerosas antes de que se conviertan en una amenaza. Pero algunos tumores evolucionan para evadir el ataque inmunológico. Los inhibidores de puntos de control eliminan esa función. Es un tratamiento poderoso, cuando funciona. Las células inmunitarias de algunas personas aún no reconocen el tumor.

El ARN mensajero, o ARNm, se encuentra naturalmente en cada célula y contiene instrucciones genéticas para que nuestros cuerpos produzcan proteínas. Aunque es más conocido como la tecnología ganadora del Premio Nobel detrás de las vacunas contra el COVID-19, los científicos han estado tratando durante mucho tiempo de crear vacunas personalizadas de ARNm que entrenen a las células inmunitarias para detectar características únicas del tumor de un paciente.

La nueva investigación ofrece "una muy buena pista" de que tal vez un enfoque estándar podría funcionar, indicó el doctor Jeff Coller, un especialista en ARNm de la Universidad Johns Hopkins que no participó en el trabajo.

“Lo que muestra es que los medicamentos de ARNm continúan sorprendiéndonos con lo beneficiosos que pueden ser para la salud humana”.

Grippin y sus colegas de Florida habían estado desarrollando vacunas contra el cáncer cuando se dieron cuenta de que incluso una creada sin un objetivo específico parecía estimular una actividad inmunológica similar.

Grippin se preguntó si las vacunas de ARNm contra el coronavirus, ya ampliamente disponibles, también podrían tener algún efecto.

Así que el equipo analizó los registros de casi 1000 pacientes con cáncer avanzado que estaban recibiendo tratamiento con inhibidores de puntos de control en MD Anderson, comparando aquellos que casualmente recibieron una vacuna de Pfizer o Moderna con aquellos que no lo hicieron.

Los pacientes vacunados con cáncer de pulmón tenían casi el doble de probabilidades de estar vivos tres años después de comenzar el tratamiento contra el cáncer en comparación con los pacientes no vacunados. Entre los pacientes con melanoma, la supervivencia media fue significativamente más larga para los pacientes vacunados, pero no está claro exactamente cuánto, ya que algunos de ese grupo aún estaban vivos cuando se analizaron los datos.

Las vacunas no basadas en ARNm, como las vacunas contra la gripe, no hicieron una diferencia, dijo Grippin.

