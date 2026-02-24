Las ventas de automóviles europeos caen en enero y los coches de gasolina registran fuerte descenso

Por Javi West Larrañaga

24 feb (Reuters) - Las ventas de automóviles nuevos en Europa cayeron interanualmente en enero por primera vez desde junio, lastradas por los descensos en los principales mercados, entre ellos Alemania, Francia, Bélgica y Polonia, según datos publicados el martes por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en francés)

La caída fue más acusada en Noruega, donde las matriculaciones de automóviles nuevos, un indicador de las ventas, cayeron alrededor de un 76% en comparación con el mismo mes de 2025.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

La industria automovilística europea se encuentra en plena transformación, con los fabricantes tradicionales teniendo dificultades por competir con los modelos chinos más baratos y con un impulso hacia la descarbonización que ahora se ha retrasado.

Además, se enfrentan a un entorno comercial aún más incierto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos la mayoría de los aranceles estadounidenses el viernes.

EN CIFRAS

Las ventas en la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Noruega e Islandia cayeron un 3,5%, hasta alcanzar las 961.382 unidades en enero, según datos de la ACEA.

Las matriculaciones de coches de gasolina cayeron alrededor de un 26% en comparación con el mes de enero anterior, con una reducción drástica en Francia, del 49%, y en Alemania, del 30%.

Pasaron de representar casi un tercio de la cuota de mercado en Europa a poco más de una quinta parte en ese periodo.

Por su parte, los automóviles eléctricos de batería, híbridos enchufables e híbridos eléctricos aumentaron alrededor de un 14%, un 32% y un 6%, respectivamente, y representaron en conjunto el 69% de las nuevas matriculaciones, frente al 59% de enero de 2025.

Las matriculaciones de Volkswagen, BMW, Renault y Toyota cayeron un 3,8%, un 5,7%, un 15% y un 13,4%, respectivamente, mientras que las de BYD se dispararon un 165%.

Stellantis y Mercedes registraron aumentos del 6,7% y el 2,8%, respectivamente.

El fabricante de automóviles estadounidense Tesla continuó su tendencia a la baja con un descenso interanual del 17%, el decimotercer mes consecutivo en el que las ventas se han reducido, según los datos de la ACEA.

(Información de Javi West Larrañaga; edición de Tomasz Janowski; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)