Las ventas de cereales rusos a Irán se paralizaron tras ataques de EE. UU., dicen fuentes

Por Olga Popova y Gleb Stolyarov

MOSCÚ, 3 mar (Reuters) - Las exportaciones de cereales de Rusia a Irán se han estancado tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes del sábado, informaron fuentes a Reuters el martes, aunque Irán, el tercer importador de cereales de Rusia, ya ha adquirido y transportado hasta el 95% de sus compras previstas de trigo ruso para esta temporada.

Dos fuentes de empresas exportadoras rusas, que prefirieron mantener el anonimato, dijeron que los envíos de cereales con destino a Irán desde el mar Negro y el mar Caspio se habían detenido, aunque los exportadores siguen intentando cumplir los contratos existentes.

"Hay necesidad de suministros, pero por ahora se han suspendido", dijo una de las fuentes. "Creo que se reanudarán en cuanto sea posible, tanto para las categorías de piensos como de productos alimenticios. Irán ha tenido una mala cosecha este año y un clima difícil y seco", añadió la fuente.

Los compradores de Oriente Medio, como Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Irán e Israel, son mercados clave para el grano ruso, aunque Rusia está tratando de diversificar los envíos a Asia, África y América Latina.

Las fuentes dijeron que las exportaciones a otros compradores continuaban sin interrupción, pero que los recientes ataques habían elevado los costos de transporte y las primas de seguros, y habían creado dificultades de pago que afectaban a los bancos del Golfo.

Los analistas de la empresa de transporte ferroviario de cereales Rusagrotrans dijeron que Irán importó casi 6 millones de toneladas de cereales de Rusia entre julio y febrero, en comparación con los 3 millones de toneladas del mismo periodo del año anterior.

Los analistas estiman que los exportadores rusos han enviado 1,9 millones de toneladas de trigo a Irán, de los 2,0-2,2 millones de toneladas previstos.

La mayor parte del comercio de cereales con Irán se realiza a través del mar Negro y el mar Caspio, aunque algunos envíos se realizan por ferrocarril a través de Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán.

Los datos de LSEG mostraron que actualmente no hay ningún buque que transporte cereales rusos en los puertos iraníes del mar Caspio ni en sus proximidades.

El comercio de Rusia con Irán creció un 13% entre enero y noviembre de 2025, según los últimos datos de la comisión gubernamental bilateral. El acuerdo de libre comercio de la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia, con Irán entró en vigor en mayo de 2025.

Rusia ha reforzado sus lazos con Irán, que han cobrado especial importancia en medio del enfrentamiento de Moscú con Occidente por su acción militar en Ucrania.

Un grupo de presión de exportadores de cereales de Kazajistán, que envió 1,2 millones de toneladas de cebada a Irán la temporada pasada, dijo anteriormente que los importadores iraníes no estaban firmando nuevos contratos y que las ventas podrían estancarse.

Los datos de LSEG mostraron que el buque granelero Bellatrix llegó desde Kazajistán al puerto iraní de Amirabad, en el mar Caspio, y echó el ancla sin entrar. (Escrito por Gleb Bryanski; Editado por Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)