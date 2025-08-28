Las ventas de coches en Europa vuelven a subir en julio y BYD adelanta a Tesla

Por Alessandro Parodi

28 ago (Reuters) -

Las ventas de coches nuevos en Europa aumentaron un 5,9% en julio, tras un aumento en Alemania que compensó las caídas en Reino Unido, Francia e Italia, según mostraron el jueves los datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Tesla perdió cuota de mercado por séptimo mes consecutivo a pesar del aumento de las ventas totales de coches eléctricos y quedó por detrás de su competidor BYD, que se incluyó por primera vez en los datos mensuales de ventas.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Fabricantes regionales como Volkswagen estudian nuevos lanzamientos para defenderse de los competidores chinos en el creciente mercado europeo de vehículos eléctricos y cumplir de forma rentable la normativa que fomenta la adopción de estos vehículos.

Ola Källenius, consejero delegado de ACEA, una carta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la que afirma que los objetivos de la UE para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos, incluida una reducción del 100% para los coches en 2035, ya no son viables.

Los fabricantes europeos de automóviles han registrado pérdidas multimillonarias y han emitido advertencias de beneficios y varios de ellos también han citado el impacto de los aranceles estadounidenses a las importaciones.

CIFRAS

Las ventas en la Unión Europea, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio ascendieron a 1,09 millones de coches en julio, según datos de la ACEA. Las matriculaciones de Volkswagen y Renault aumentaron un 11,6% y un 8,8% interanual, respectivamente, pero cayeron un 1,1% en Stellantis.

Las ventas de Tesla cayeron un 40,2%, reduciendo su cuota de mercado al 0,8% desde el 1,4% de hace un año. Las ventas de BYD se dispararon un 225,3%, lo que le dio el 1,2% del mercado.

Las ventas totales de automóviles en la UE aumentaron un 7,4%. Las matriculaciones de coches eléctricos de batería, eléctricos híbridos e híbridos enchufables aumentaron un 39,1%, un 56,9% y un 14,3%, respectivamente, para representar en conjunto el 59,8% de las matriculaciones del bloque, frente al 51,1% de julio de 2024.

Las ventas totales en Alemania aumentaron un 11,1% y cayeron un 5% en Reino Unido, un 7,7% en Francia y un 5,1% en Italia. España, Polonia y Austria registraron aumentos del 17,1%, 16,5% y 31,6%, respectivamente. (Información de Alessandro Parodi; edición de Kirsten Donovan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)