Las ventas de coches en la UE bajan casi un 4% en enero

Las ventas de coches nuevos en la UE retrocedieron un 3,9% en enero en tasa interanual tras seis meses de alza continua, anunció este martes la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

Los coches híbridos no enchufables fueron de nuevo los más demandados (39% de las matriculaciones), mucho más que los coches de gasolina (22%) o que los eléctricos (19%).

En un año, las ventas de los coches totalmente eléctricos subieron un 24%, y las de los coches híbridos enchufables un 29%.

Las matriculaciones de los coches térmicos, gasolina o diésel, que son los más contaminantes, han bajado un 28% en un año en la UE, y cerca de un 50% en Francia. Ya solo representan el 30% de los autos vendidos en la Unión Europea.

Por lo que respecta a los constructores, el mercado sigue dominado por el grupo Volkswagen (28% de las ventas), cuyas matriculaciones han bajado un 4% en el mes.

Le sigue con un 18% de cuota de mercado el grupo franco-italo-americano Stellantis (Peugeot, Chrysler), que ha visto sus ventas repuntar un 9%, impulsadas por la marca Fiat (+31%)