Las ventas de coches nuevos en Europa aumentan por quinto mes gracias a los vehículos eléctricos

Las ventas de automóviles nuevos en Europa aumentaron en noviembre por quinto mes consecutivo gracias al incremento de las matriculaciones de vehículos eléctricos en mercados como Alemania, Italia y España, según datos facilitados el martes por el grupo de presión automovilístico europeo ACEA.

Las matriculaciones de eléctricos de batería, un indicador de las ventas, alcanzaron una cuota de mercado del 21% en la Unión Europea, del 26% en Reino Unido y del 98% en Noruega.

La industria automovilística europea se enfrenta a retos como la competencia de China, los aranceles estadounidenses a las importaciones y las dificultades para cumplir de forma rentable la normativa de cada país sobre la adopción de vehículos eléctricos.

La Comisión Europea la semana pasada un plan para abandonar en 2035 la prohibición efectiva de los coches con motor de combustión tras las presiones del sector automovilístico del continente, lo que supone el mayor retroceso del bloque en sus medidas ecológicas de los últimos años. Sin embargo, los analistas afirman que, a largo plazo, los vehículos eléctricos son el futuro.

Las ventas en la Unión Europea, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio aumentaron un 2,4%, hasta 1,1 millones de vehículos en noviembre, según datos de la ACEA.

Las matriculaciones de Volkswagen y Renault aumentaron un 4,1% y un 3% interanual, respectivamente, mientras que cayeron un 2,7% en Stellantis, después de tres meses de crecimiento.

Las matriculaciones de Tesla retrocedieron un 11,8%, aunque las ventas récord en Noruega mitigaron las pérdidas en otros mercados. Subieron un 221,8% en su competidor chino BYD. La cuota de mercado de Tesla mensual fue del 2,1%, mientras que la de BYD fue del 2%.

Las ventas totales de automóviles en la UE subieron un 2,1%, hasta casi 900.000 vehículos. Las matriculaciones de coches eléctricos de batería, eléctricos híbridos e híbridos enchufables aumentaron un 44,1%, un 38,4% y un 4,2%, respectivamente, hasta representar en conjunto el 65,6% de las matriculaciones del bloque, frente al 56% de agosto de 2024.

"A pesar del reciente impulso positivo, los volúmenes globales siguen estando muy por debajo de los niveles prepandémicos", dijo la ACEA en un comunicado.

