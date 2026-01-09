Las ventas de deuda de mercados emergentes arrancan en 2026 con un récord

Por Marc Jones

LONDRES, 9 ene (Reuters) - Las ventas de bonos internacionales por más de US$ 40.000 millones por parte de países como Arabia Saudí, México, Turquía y Polonia han hecho que la emisión de deuda de mercados emergentes comience el año con una cifra récord.

Las recientes caídas de las tasas de interés mundiales, unidas a la excelente rentabilidad de la deuda de los mercados emergentes para los inversores en los últimos 12 meses, han hecho que la habitual ronda de enero de los gobiernos que se embarcan en su financiación se convierta en una especie de frenesí.

Arabia Saudí, rica en petróleo, ya ha emitido US$ 11.500 millones en bonos denominados en dólares, y México, el mayor prestatario de los mercados emergentes, ha realizado una de las mayores ventas de deuda de su historia, con US$ 9.000 millones.

Israel también ha vendido US$ 6.000 millones en medio del todavía frágil alto el fuego en Gaza. Hungría, Polonia y Turquía han captado US$ 3.000, US$ 3.250 y US$ 3.500 millones respectivamente, y Chile US$ 3.000 millones en América Latina.

El afán por adelantar la emisión también pone de relieve la fuerte caída de las primas que los inversores exigen ahora para comprar deuda de mercados emergentes en lugar de bonos del Tesoro de Estados Unidos, el principal motor de los costos de endeudamiento mundiales.

También sienta las bases para otro gran año de emisiones en general. Según Morgan Stanley, la deuda soberana de los mercados emergentes vendió el año pasado la cifra récord de US$ 268.000 millones, mientras que JPMorgan, otro banco de inversión estadounidense, estima que este año volverá a superar los US$ 200.000 millones.

