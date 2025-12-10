Las ventas de teléfonos de marcas extranjeras aumentan un 13,0% en octubre en China, muestran datos

PEKÍN, 10 dic (Reuters) - Las ventas de teléfonos de marca extranjera, incluido el iPhone de Apple Inc., aumentaron un 13,0% interanual en China en octubre, según cálculos de Reuters basados en datos publicados el miércoles por una empresa de investigación afiliada al Gobierno.

Los envíos de teléfonos de marcas extranjeras aumentaron hasta los 7,027 millones de unidades en octubre, frente a los 6,216 millones del mismo mes del año anterior, según los cálculos basados en los datos de la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

Según los datos, las ventas totales de teléfonos en China aumentaron un 8,7%, a 32,267 millones de unidades en octubre. (Reporte de redacción Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)