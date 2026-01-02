Las ventas de Tesla caen en los principales mercados europeos, pero baten récord en Noruega

Por Alessandro Parodi

2 ene (Reuters) - Las matriculaciones de Tesla cayeron en algunos mercados europeos clave en diciembre, pero subieron en Noruega, lo que confirma una tendencia de ventas récord en el pionero de los vehículos eléctricos en Europa, mientras que la cuota de mercado del fabricante estadounidense se derrumbó en el resto de la región en 2025.

La marca de VE de Elon Musk ha sufrido una desaceleración de las ventas en Europa desde fines de 2024 por la creciente competencia, el envejecimiento de su gama y las protestas contra los elogios públicos de Musk a figuras políticas de la derecha europea. También se espera que informe de una fuerte caída en las cifras globales de entregas del cuarto trimestre más tarde el viernes. Pese al lanzamiento de versiones más baratas del Model Y y el Model 3 de Tesla en toda Europa, su negocio aún no se ha recuperado.

En Francia, el tercer mayor mercado automovilístico de Europa después de Alemania y Reino Unido, las matriculaciones de Tesla -un indicador de las ventas- se desplomaron un 66% el mes pasado, a 1.942 vehículos, según mostraron el jueves los datos del organismo automovilístico francés PFA.

En el conjunto de Francia, las matriculaciones cayeron un 37% en 2025.

En Suecia, las matriculaciones de Tesla declinaron un 71% en diciembre, a 821 vehículos, lo que se traduce en un descenso del 70% en 2025, según Mobility Sweden.

También descendieron en Portugal y España: un 13%, a 1.207 vehículos, y un 44%, a 1.794, respectivamente, según datos oficiales. En el conjunto de 2025, las ventas cayeron un 22% en Portugal y un 4% en España.

Hasta noviembre, la cuota de mercado de Tesla en toda Europa, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio se redujo al 1,7% desde el 2,4% del mismo periodo de 2024, incluso a pesar de que las ventas totales de VE alcanzaron el 18,8% del mercado.

Sin embargo, en Noruega, las matriculaciones de Tesla se dispararon un 89% en diciembre respecto al año anterior, a 5.679 vehículos, según los datos de matriculación.

La marca tuvo una cuota de mercado de más del 19% en el país en 2025, estableciendo un nuevo récord anual.

(Reporte de Alessandro Parodi, Marie Mannes y Javi West Larrañaga; editado en español por Carlos Serrano)