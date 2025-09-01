Las ventas de Tesla en España aumentan 161% interanual en agosto

1 sep (Reuters) -

Las ventas de coches nuevos de Tesla en España

se dispararon un 161% en agosto con respecto al mismo mes de 2023, hasta alcanzar los 1435 vehículos, según mostraron el lunes los datos de matriculaciones publicados por la patronal del sector Adefa.

En el periodo comprendido entre enero y agosto, las ventas de coches Tesla en España aumentaron un 11,6% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas totales de vehículos electrificados, una categoría que incluye tanto los vehículos totalmente eléctricos como los híbridos, subieron un 162%. (Información de Mireia Merino y Javi West Larrañaga; edición de Inti Landauro; edición en español de María Bayarri Cárdenas)