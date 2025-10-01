Las ventas de Tesla nuevos en España aumentan un 3,4% en septiembre y crecen las de otros eléctricos
1 oct (Reuters) -
Las ventas de automóviles nuevos de Tesla en España aumentaron un 3,4% en septiembre con respecto al mismo mes de 2024, hasta los 2992 vehículos, según mostraron el miércoles los datos de matriculaciones publicados por el grupo del sector Anfac.
Entre enero y septiembre, las ventas de coches Tesla en España aumentaron un 9,5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas totales de vehículos electrificados, una categoría que incluye tanto vehículos totalmente eléctricos como híbridos, crecieron un 98%. (Información de Javi West Larrañaga; edición de Emma Pinedo; edición en español de Jorge Ollero Castela)
