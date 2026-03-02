Las ventas de Tesla nuevos en España aumentan un 74% interanual en febrero

2 mar (Reuters) -

Las ventas de coches nuevos de Tesla en España aumentaron un 73,7% en febrero con respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar los 1.595 vehículos, según datos de matriculación del grupo industrial ANFAC publicados el lunes.

Durante los dos primeros meses de 2026, las ventas de vehículos Tesla en España aumentaron un 72,9% en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que las ventas totales de vehículos electrificados, una categoría que incluye tanto los vehículos totalmente eléctricos como los híbridos, crecieron un 55,6%. (Información de Javi West Larrañaga; edición de David Latona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)