Las ventas de Tesla vuelven a caer en los mercados europeos en octubre

Por Nick Carey

LONDRES, 3 nov (Reuters) - Las ventas de Tesla cayeron en octubre en países europeos como España, Países Bajos y los mercados nórdicos, en la más reciente señal de que el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos (VE) sigue atravesando dificultades en el continente.

Tesla había registrado un aumento de las ventas en varios mercados europeos en septiembre, tras bajas durante la mayor parte de este año debido a la creciente competencia para su envejecida gama por parte de los nuevos modelos de VE.

Las matriculaciones de vehículos nuevos -un indicador de las ventas- cayeron un 89% en Suecia, un 86% en Dinamarca, un 50% en Noruega y un 48% en Países Bajos, según datos de la industria local. Sus ventas en España bajaron un 31% en octubre, mientras que las ventas de modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables aumentaron un 119% en todo el sector.

En Francia, sin embargo, Tesla registró un pequeño aumento de las ventas por segundo mes consecutivo.

La caída en Noruega ocurrió después de varios meses de crecimiento en un mercado donde casi todos los autos nuevos vendidos son VE y Tesla se ha mantenido como la principal marca de automóviles del país.

Las ventas de Tesla han caído en Europa este año porque su gama de modelos es pequeña y está envejeciendo, en un momento en que los fabricantes tradicionales y sus rivales chinos están lanzando nuevos modelos de VE a un ritmo vertiginoso. Hasta septiembre, las ventas de Tesla habían caído un 28,5% en Europa en comparación con los nueve primeros meses de 2024.

La compañía también se ha enfrentado a una reacción violenta de algunos consumidores europeos contra su presidente ejecutivo, Elon Musk, que ayudó a financiar la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año pasado y ha defendido a los partidos de extrema derecha europeos.

"Los compradores de autos tienen más opciones que nunca, con una afluencia de nuevos vehículos eléctricos de fabricantes establecidos y ambiciosos recién llegados de China", dijo Ginny Buckley, de Electrifying.com. "Tesla ya no tiene el mercado para sí sola y eso parece estar reflejándose en sus cifras de ventas en Europa". (Editado en español por Carlos Serrano)